Hasta 300 mil pesos cobran por un permiso ilegal de discapacidad para evitar pico y placa en Bogotá

“Hecha la norma, hecha la trampa”: Ese viejo adagio popular parece estar haciéndose realidad en Bogotá. Caracol Radio conoció uno de los permisos por discapacidad que, presuntamente, personas inescrupulosas están vendiendo para que conductores eviten tener la medida de pico y placa que rige en la capital del país.

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La persona que estaría detrás de este negocio ilegal ofrece el permiso hasta por 300.000 mil pesos y, al parecer, garantiza que el vehículo quede registrado en el sistema de la Secretaria de Movilidad como exento de la restricción.

Sin embargo, el vendedor advierte que el conductor debe portar en el vehículo el distintivo que identifica a las personas con discapacidad, en caso de que sea requerido por uniformados de la Policía de Tránsito.

“Usted tiene que tener un letrero que le ponen a los carros cuando son discapacitados y se aprende los datos del discapacitado. ¡Y listo! Si lo llega a parar la Policía, usted tiene que decir que va a recoger el discapacitado y ya, no pasa nada. Mi esposa los vende, yo los he usado, yo ya llevo cuatro meses con eso", asegura el hombre.

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Según lo explicado por el presunto vendedor, el mismo permiso por discapacidad sería utilizado para varias personas; lo único que cambiaría sería el registro del vehículo ante las autoridades.

¿Qué dice la Secretaría de Movilidad de Bogotá?

Caracol Radio contactó a la Secretaria de Movilidad y aseguraron que el Pico y Placa Solidario es el único permiso autorizado y legal para circular por Bogotá sin la restricción del pico y placa. Este trámite se realiza únicamente a través de la página web de la entidad: www.movilidadbogota.gov.co.

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Agregaron que, no existen intermediarios ni tramitadores autorizados, por lo que se recomienda a la ciudadanía no acudir a terceros ni realizar pagos por fuera de los medios establecidos, con el fin de evitar fraudes o estafas.

Las personas con discapacidad pueden quedar exentas de la medida de pico y placa, siempre que registren su vehículo y cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaría de Movilidad. Esta excepción busca facilitar la movilidad a esta población. El registro para obtener la excepción, se hace solo a través de la página web www.movilidadbogota.gov.co. El trámite es gratis, virtual y no requiere intermediarios.

Así mismo, aseguraron que le harán seguimiento a esta situación irregular que se presenta en Bogotá.