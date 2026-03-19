¿Ha presenciado una conducta peligrosa al volante? La Secretaría de Movilidad invita a denunciar

La Secretaría de Movilidad de Bogotá invita a denunciar a los #SalvajesEnLaVía

La Secretaría de Movilidad de Bogotá puso en marcha una iniciativa que permite a los ciudadanos grabar y reportar a conductores que realicen maniobras peligrosas utilizando el hashtag #SalvajesEnLaVía a través de las diferentes redes sociales.

Para hacerlo, la información proporcionada debe ser clara y precisa. Es vital registrar la ubicación exacta y la hora en la que ocurrieron los hechos, junto con la matrícula del vehículo infractor, para facilitar el seguimiento. Posteriormente, estos datos deben ser enviados a través de los canales oficiales de la entidad.

Esta campaña tiene como objetivo que los habitantes de la ciudad participen activamente en la denuncia de conductas peligrosas al volante. Los videos ayudarán a sancionar a quienes infringen las normas de tránsito y ponen en riesgo la seguridad de todos.

Con esta estrategia, la Secretaría de Movilidad apuesta por una Bogotá más segura. “Con tu ayuda, vamos a sancionar los comportamientos de los salvajes en la vía”, afirmaron.

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