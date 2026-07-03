Intervención de la Calle 72 en Bogotá: anuncian nuevo proyecto de revitalización y transformación

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, firmó el decreto 242 de 2026 que le dará una nueva vida al sector de la calle 72.

A través de la adopción de la Actuación Estratégica Calle 72, se inicia el proyecto integral de transformación urbana más importante en la historia de la zona, que permitirá recuperar y revitalizar este corredor, integrando vivienda, comercio, espacio público, movilidad sostenible y desarrollo económico en un plazo de 25 años.

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (RenoBo) y la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) serán las encargadas de este proyecto que abarca 140 hectáreas entre la avenida Caracas y la carrera 68, desde la calle 68 hasta la 74.

El objetivo es convertir este sector en una zona articulada con los principales sistemas de transporte masivo y orientada a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Acciones del proyecto

Este proyecto tiene en su plan de trabajo la construcción de cerca de 12.485 nuevas viviendas, incluyendo proyectos VIS y VIP, así como la creación de más de 64.070 metros cuadrados de nuevo espacio público.

También se contempla la siembra de 2.190 nuevos árboles y la implementación de 7,15 kilómetros de cicloinfraestructura.

Además, la actuación estratégica contempla la recuperación ambiental del Canal Salitre como eje ecológico y de espacio público, mediante parques lineales, senderos y corredores verdes que fortalecerán la estructura ambiental de la zona.

“Vamos a consolidar la calle 72 como un corredor económicamente vibrante, promoviendo nuevas inversiones, fortaleciendo el comercio local y generando condiciones para el desarrollo de actividades empresariales y creativas, sin desplazar el uso residencial”, explicó el gerente general de RenoBo, Carlos Felipe Reyes.

Integración con el Metro de Bogotá

En la Actuación Estratégica Calle 72 se integrarán las Líneas 1 y 2 del Metro de Bogotá y las troncales de TransMilenio de la avenida Caracas, la NQS y la avenida 68.

“El objetivo es que este proyecto se traduzca en beneficios reales para la ciudadanía: más espacio público de calidad, mejores opciones de movilidad, nuevas alternativas de vivienda y un entorno más verde, seguro y accesible que mejore la vida de quienes habitan, trabajan y recorren este corredor”, destacó la secretaria Ursula Ablanque.