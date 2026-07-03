Intervención de la Calle 72 en Bogotá: anuncian nuevo proyecto de revitalización y transformación
El deterioro ambiental, la fragmentación peatonal, el déficit de espacio público y la limitada oferta de vivienda son problemáticas históricas de este corredor.
El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, firmó el decreto 242 de 2026 que le dará una nueva vida al sector de la calle 72.
A través de la adopción de la Actuación Estratégica Calle 72, se inicia el proyecto integral de transformación urbana más importante en la historia de la zona, que permitirá recuperar y revitalizar este corredor, integrando vivienda, comercio, espacio público, movilidad sostenible y desarrollo económico en un plazo de 25 años.
La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano (RenoBo) y la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) serán las encargadas de este proyecto que abarca 140 hectáreas entre la avenida Caracas y la carrera 68, desde la calle 68 hasta la 74.
El objetivo es convertir este sector en una zona articulada con los principales sistemas de transporte masivo y orientada a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Acciones del proyecto
Este proyecto tiene en su plan de trabajo la construcción de cerca de 12.485 nuevas viviendas, incluyendo proyectos VIS y VIP, así como la creación de más de 64.070 metros cuadrados de nuevo espacio público.
También se contempla la siembra de 2.190 nuevos árboles y la implementación de 7,15 kilómetros de cicloinfraestructura.
Además, la actuación estratégica contempla la recuperación ambiental del Canal Salitre como eje ecológico y de espacio público, mediante parques lineales, senderos y corredores verdes que fortalecerán la estructura ambiental de la zona.
“Vamos a consolidar la calle 72 como un corredor económicamente vibrante, promoviendo nuevas inversiones, fortaleciendo el comercio local y generando condiciones para el desarrollo de actividades empresariales y creativas, sin desplazar el uso residencial”, explicó el gerente general de RenoBo, Carlos Felipe Reyes.
Integración con el Metro de Bogotá
En la Actuación Estratégica Calle 72 se integrarán las Líneas 1 y 2 del Metro de Bogotá y las troncales de TransMilenio de la avenida Caracas, la NQS y la avenida 68.
“El objetivo es que este proyecto se traduzca en beneficios reales para la ciudadanía: más espacio público de calidad, mejores opciones de movilidad, nuevas alternativas de vivienda y un entorno más verde, seguro y accesible que mejore la vida de quienes habitan, trabajan y recorren este corredor”, destacó la secretaria Ursula Ablanque.
Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....