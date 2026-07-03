Desarticulan la banda “Los Caramelos” dedicada al robo de motocicletas en Cundinamarca

Las autoridades en el departamento de Cundinamarca lograron la desarticulación del Grupo de Delincuencia Común Organizado denominado “Los Caramelos”, dedicado al robo de motocicletas en las modalidades de halado y atraco con arma de fuego.

Como resultado de la investigación, fueron capturados cuatro integrantes de esta estructura criminal. De acuerdo con las investigaciones, este grupo tenía injerencia en los municipios de La Mesa, Anapoima y Tena, y era liderado por alias “Suárez”.

La operación se materializó mediante la ejecución de dos diligencias de allanamiento y registro, que permitieron la captura de: Gabriel Fernando Fuentes Suárez, alias “Suárez”; Daniel Felipe Acevedo Hernández, alias “Nino”, quien registra tres anotaciones judiciales por los delitos de receptación, falsedad marcaria y tráfico de estupefacientes; Danilo Javier Acosta Alfonso, alias “Danilo”; y Jean Marco Torres Marín, alias “Marcos”.

Durante los procedimientos fueron incautadas dos escopetas, dos equipos terminales móviles, dos cartuchos calibre 32 y un cartucho calibre 20. Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para continuar con el respectivo proceso de judicialización.