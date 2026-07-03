Comunidad en Santa Bárbara de Pinto retiene operador tras cuatro días sin energía

En el municipio de Santa Bárbara de Pinto, residentes del barrio La Ceiba completan cuatro días sin electricidad, luego de que se quemara el transformador que abastece a cerca de 80 usuarios. La situación desencadenó una protesta en la que un operador de la empresa Afinia fue retenido temporalmente por la comunidad, mientras que un hecho similar se registró en Santa Ana, donde un operario de una empresa de telefonía también fue retenido por habitantes inconformes.

El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Ceiba, Tomás Flórez, aseguró que la comunidad está desesperada por la falta de respuesta de la empresa prestadora del servicio. “Se les quemó el transformador a 80 usuarios. Tenemos cuatro días y cuatro noches sin luz. Afinia tomó la situación y no nos ha querido cumplir. Somos conscientes de que él no tiene la culpa, pero nos tienen que solucionar”, expresó el líder comunal.

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Por su parte, el secretario de Gobierno Municipal manifestó su preocupación por la situación que enfrentan las familias afectadas y cuestionó la falta de respuesta de la empresa. “Es preocupante la situación. El gerente regional de Afinia no contesta, nos mintieron y esta es una problemática que depende de ellos. Nosotros, como Alcaldía, somos intermediarios en este caso”, afirmó el funcionario, quien además advirtió que existe una especial preocupación por las condiciones en las que permanecen adultos mayores, niños y mujeres embarazadas.

La tensión podría incrementarse en las próximas horas, luego de que Afinia anunciara para este viernes un nuevo corte programado del servicio de energía en varios sectores del sur del Magdalena y Bolívar. A través de redes sociales, ciudadanos están convocando nuevas jornadas de protesta para exigir soluciones definitivas frente a las constantes interrupciones de los servicios públicos, una situación que mantiene en alerta a las autoridades de la región.