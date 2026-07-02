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02 jul 2026 Actualizado 16:12

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Magdalena registró 261 homicidios en los primeros seis meses de 2026

El informe señala que 242 de las víctimas fueron hombres y 19 mujeres.

Autoridades continúan investigando, las causas del asesinato del líder. Foto Relacionada.

Autoridades continúan investigando, las causas del asesinato del líder. Foto Relacionada.

Autoridades continúan investigando, las causas del asesinato del líder. Foto Relacionada.
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Un total de 261 homicidios fueron registrados en el departamento del Magdalena durante el primer semestre de 2026, según un análisis de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Activistas y Líderes Sociales de la Sierra Nevada de Santa Marta (Pdhal-SN), elaborado con base en cifras de Medicina Legal.

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Santa Marta ocupa el primer lugar del listado de municipios con mayor número de asesinatos al registrar 60 casos, de los cuales 51 corresponden a hombres y nueve a mujeres.

Le siguen Zona Bananera y Fundación, con 31 homicidios cada uno, mientras que Ciénaga reportó 25 casos y Aracataca contabilizó 23.

Además de los municipios con mayor incidencia, el informe registra 12 homicidios en Ariguaní y Pueblo Viejo; 10 en El Banco; 8 en Pivijay y El Retén; y 6 en Nueva Granada, Sabanas de San Ángel, Santa Ana y Sitionuevo.

De acuerdo con la Pdhal-SN, estas cifras evidencian la persistencia de la violencia en varias zonas del departamento y ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer las acciones institucionales.

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