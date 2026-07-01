Santa Marta, cuarta ciudad con mayor desempleo en Colombia

Por segundo mes consecutivo, en lo que va del año, Santa Marta con 11.7%, se ubica en cuarto puesto entre las 23 ciudades de Colombia, con mayor índice de desempleo durante el mes de mayo de 2026.

En la Región Caribe, Santa Marta con su 11.7%, se ubicó de tercera, siendo superada por Barranquilla con 9.4%, Valledupar con 9.6%, Montería con 10.9% y Sincelejo con 11.0%, superó a Riohacha con 12.1% y Cartagena con 12.8%.

De acuerdo con los resultados del DANE las 10 ciudades con menor índice de desempleo son: Villavicencio con 7.5%, Pereira con 7.8%, Neiva con 8.2%, Manizales con8.2%, Bucaramanga con 8.3%, Bogotá con 8.4%, Popayán con 8.4%, Cali con 8.6%, Medellín con 8.6% y Barranquilla con 9.4%.

Para mayo de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,0%, lo que representó una disminución de 1,0 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 que fue del 9,0%.

La tasa global de participación se ubicó en 64,9%, lo que significó un aumento de 1,0 puntos porcentuales frente a mayo de 2025 que fue del 64,0%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 59,7%, lo que representó un aumento de 1,5 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 que estuvo por el orden de los 58,2%.

En mayo de 2026, a nivel nacional, la población ocupada tuvo incremento de 956 mil personas en el total nacional, con una variación del 4,0% respecto al mismo mes de 2025. Este crecimiento se explica por incrementos estadísticamente en los dominios geográficos de otras cabeceras con 6,1%), con una contribución de 1,6 p.p.

En contraste, se registró disminución en Transporte y almacenamiento con 44 mil personas menos en el número de ocupados.

En mayo de 2026, la población desocupada a nivel nacional disminuyó 203 mil personas, con una variación estadísticamente del -8,7%.