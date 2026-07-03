Chiva rumbera a punto de caer de puente en la Troncal del Caribe: más de 15 heridos en accidente

Un grave accidente de tránsito se registró la noche del jueves sobre el puente de la Troncal del Caribe, a pocos metros de la estación de servicio Bomba Zuca, cuando una chiva rumbera estuvo a punto de caer al vacío, dejando un saldo preliminar de más de 15 personas lesionadas. Los afectados fueron auxiliados por organismos de socorro y trasladados a diferentes centros asistenciales de la ciudad.

De acuerdo con los reportes preliminares, el vehículo perdió el control y terminó impactando la baranda metálica de protección del puente, la cual evitó que el automotor cayera hacia la intersección vial ubicada debajo de la estructura. El hecho ocurrió en un punto de alto flujo vehicular.

Las autoridades señalaron que, de no haber resistido la barrera de seguridad, la chiva habría terminado en la vía inferior, donde circulaban vehículos con destino a Gaira y El Rodadero, lo que pudo derivar en una tragedia de mayores proporciones.

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El siniestro vuelve a poner bajo la lupa la operación de las chivas rumberas en Santa Marta, un servicio turístico ampliamente utilizado, pero que ha generado preocupación por antecedentes de accidentes y por los controles de seguridad y revisión técnica de estos vehículos.