Octavos de final Mundial 2026: Selecciones clasificadas y partidos confirmados para esta fase

El próximo sábado 4 de julio comenzará la ronda de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para esta fase ya se conocen las primeras 10 selecciones clasificadas y aún faltan seis cupos por definirse, los cuales se conocerán durante el jueves 2 y el viernes 3 de julio, cuando se disputen los juegos restantes válidos por los dieciseisavos de final.

La primera selección en asegurar su clasificación a los octavos de final fue la anfitriona Canadá, luego de vencer a Sudáfrica; mientras que el último equipo que logró quedarse con uno de los cupos fue Estados Unidos, luego de ganarle 2-0 a Bosnia y Herzegovina.

Hasta el momento hay cinco de los ocho cruces definidos; en la jornada de hoy jueves 2 de julio se definirán tres clasificados más y mañana, viernes 3 de julio, en la última fecha de los dieciseisavos de final, se conocerán las tres selecciones que ocuparán los cupos restantes.

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Partidos octavos de final mundial 2026

Estos son los cinco enfrentamientos confirmados para los octavos de final del Mundial 2026:

Sábado 4 de julio

Canadá vs. Marruecos - 12:00 p.m. - Estadio NRG, Houston.

- 12:00 p.m. - Estadio NRG, Houston. Paraguay vs. Francia - 4:00 p.m. - Lincoln Financial Field, Filadelfia.

Domingo 5 de julio

Brasil vs. Noruega - 3:00 p.m. - MetLife Stadium, Nueva York.

- 3:00 p.m. - MetLife Stadium, Nueva York. México vs. Inglaterra - 7:00 p.m. - Estadio Azteca, Ciudad de México

Lunes 6 de julio

Estados Unidos vs. Bélgica - 7:00 p.m. - Lumen Field, Seattle.

Así se jugarían los otros tres partidos restantes por esta fase del mundial

Se enfrentarán los ganadores de los partidos entre Portugal-Croacia y Austria-España. Este partido está programado para el lunes 6 de julio, a las 2:00 p.m., en el estadio AT&T Stadium de la ciudad de Dallas.

El martes 7 de julio se disputarían los últimos dos partidos de la ronda de dieciseisavos de final. El primer juego del día se daría entre los ganadores de los partidos entre Argentina-Cabo Verde y Australia-Egipto, a partir de las 11:00 a.m., en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Así el último juego se daría entre los ganadores de los partidos entre Suiza y Argelia y la selección Colombia y Ghana. El encuentro, que cerraría la ronda de 32 equipos, se disputará a las 3:00 p.m., hora Colombia, en el estadio BC Place de Vancouver.

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