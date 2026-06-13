Mundial 2026: Messi está a punto de romper con Argentina el récord de este histórico delantero. Getty Images

Cada aparición de Lionel Andrés Messi con la Selección Argentina se ha convertido en un nuevo hito logrado en la exitosa carrera de quien es considerado por muchos como uno de los mejores futbolistas de la historia.

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No en vano, en 2026 el ’10′ albiceleste se convertirá en el jugador con más mundiales de fútbol disputados (6), empatado únicamente por el rival que marcó una época, el portugués Cristiano Ronaldo.

Así las cosas, con el debut de Argentina en el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, Messi sigue rompiendo récords y en la Copa de la FIFA hay uno en especial que lograría con solo anotar un gol.

¿Qué récords tiene Messi en los mundiales?

Además de sus históricas seis participaciones en mundiales (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), Messi se ha convertido en el ícono y máximo referente de su selección en los últimos tiempos.

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El argentino, que fue escogido el mejor jugador en dos ediciones (2014 y 2022), es el máximo goleador de su selección en copas del mundo y en Qatar 2022 se convirtió en el futbolista que más partidos ha jugado en el torneo, con 26.

La FIFA lo reconoce como el único jugador que ha hecho al menos una asistencia en cinco mundiales diferentes. También, la institución del fútbol establece que Messi es el único que ha marcado siendo adolescente (con menos de 20 años), veintenañero y treintañero en la copa, superando incluso a Pelé en esta marca.

¿Cuál es el récord que podría romper Messi en el Mundial 2026?

Lionel Messi revolucionó la historia de Argentina en el fútbol con sus logros deportivos, superando a figuras históricas como Gabriel Batistuta, Diego Maradona y Guillermo Stábile en goles mundialistas.

Sin haber empezado el mundial, Messi ya puso en movimiento los registros, convirtiéndose, con 38 años, 11 meses y 14 días, en el jugador de mayor edad en marcar con Argentina. Un récord que llevaba 69 años, establecido por Ángel Labruna en 1957.

Sin embargo, hay otro registro que mira de cerca el ‘crack’ argentino y que en el Mundial 2026 podría romper tan solo con anotar un gol. En el torneo en Norteamérica, Messi podría convertirse en el jugador más longevo en marcar con Argentina en un mundial.

Con una anotación, Messi podría desbancar al ídolo de Boca Juniors, Martín Palermo, quien marcó ante Grecia en el Mundial de Sudáfrica 2010, con 36 años, 7 meses y 15 días de edad.

¿Cuándo debuta Argentina en el Mundial 2026 y cómo seguirlo EN VIVO?

Argentina debuta el próximo martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City frente a Argelia a las 8:00 p. m. hora colombiana.

El resto del fixture en fase de grupos es el siguiente:

Lunes 22 de junio, 12:00 m: Argentina vs. Austria en Dallas.

Argentina vs. Austria en Dallas. Sábado 27 de junio; 9:00 p.m. : Argentina vs. Jordania en Dallas.

Recuerde que podrá seguir todos los partidos de Argentina en fase de grupos EN VIVO a través de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como el minuto a minuto en la página web de Caracol Deportes.