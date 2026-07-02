Así se prepara el Gran Malecón para alentar a Colombia ante Ghana

Barranquilla volverá a convertirse este viernes en punto de encuentro para los aficionados de la Selección Colombia con la apertura del fan zone oficial de la Federación Colombiana de Fútbol en el Gran Malecón, donde se transmitirá en pantalla gigante el partido frente a Ghana.

La jornada se desarrollará en el sector de La Luna del Río y el ingreso será gratuito hasta completar el aforo establecido. La organización informó que el acceso estará permitido únicamente para mayores de 18 años y que, por razones de seguridad, no se permitirá el ingreso de menores de edad ni de mujeres en estado de embarazo.

Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de una programación complementaria que incluye música en vivo, presentaciones de DJs, activaciones de marca, concursos, dinámicas y sorteos de camisetas oficiales autografiadas por jugadores de la Selección Colombia, además de bonos y otros premios entregados por los patrocinadores.

Los organizadores también hicieron un llamado a los asistentes para acatar las recomendaciones del personal logístico, de seguridad y de emergencias, así como cuidar los espacios públicos durante la actividad.

Con esta iniciativa, Barranquilla busca consolidarse como uno de los principales escenarios para vivir en comunidad la pasión por la Selección Colombia en un encuentro decisivo frente a Ghana.