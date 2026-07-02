Luis Mariano Díaz, hijo de Diomedes Díaz vuelve a los estrados judiciales: Fiscalía imputará cargos

A las 2:00 de la tarde de este jueves, 2 de julio, Luis Mariano Díaz, hijo de Diomedes Díaz vuelve a los estrados judiciales.

Sigue la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento en su contra.

La semana pasada, un Juez de Barranquilla legalizó la captura de Luis Mariano Díaz, quien está siendo investigado por una denuncia de tortura y secuestro simple ocurrido en 2025.

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Asimismo, también fueron legalizadas las capturas de otros capturados, quienes fueron identificados como Stiven Rafael Bolaño De La Hoz, Alexis Rafael Jiménez Urina, José David Martínez Ibáñez, Darío Andrés Tirado Bossio y Keiner David Rocha Gamero.

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