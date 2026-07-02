Mindefensa expresó su respaldo a miembros de la Fuerza Pública frente a audios de Danilo Rueda

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció en su cuenta de X acerca de los audios que se conocieron en los últimos días con conversaciones entre el entonces comisionado de paz, Danilo Rueda, y el Clan del Golfo sobre supuestas negociaciones para suspender acciones militares contra ese grupo criminal.

En su publicación, el ministro habla de “posibles afectaciones al cumplimiento de la misión constitucional de la Fuerza Pública y a la administración de personal”, ubicando los presuntos hechos en el año 2022, cuando el ministro de Defensa era Iván Velásquez.

Sánchez expresó su “inalterable posición” en seis puntos clave:

La dependencia en la que Danilo Rueda ejerció como alto comisionado para la paz estaba adscrita al DAPRE, no al ministerio de Defensa .

. Si llegara a ser cierto el contenido de los audios difundidos, deben ser las autoridades competentes quienes establezcan su alcance jurídico y “determinar las responsabilidades penales o disciplinarias a que haya lugar”.

y “determinar las responsabilidades penales o disciplinarias a que haya lugar”. Las explicaciones sobre las actuaciones del Ministerio de Defensa frente a los hechos mencionados en esas conversaciones, corresponden a los funcionarios de ese periodo (2022)

El ministro confía en que las autoridades pertinentes adelantarán una investigación rigurosa para esclarecer los hechos.

para esclarecer los hechos. El jefe de la cartera de Defensa invitó a los ciudadanos que tengan conocimiento sobre los hechos en mención que contribuya a su esclarecimiento a suministrar información a los organismos judiciales y de control, o comunicarse con la línea anticorrupción 157 .

. El funcionario expresó su respaldo a los miembros de las fuerzas militares cuyo honor, honra, buen nombre o desarrollo personal o laboral se hayan visto afectados por los hechos. Afirmó que el Ministerio brindará toda la colaboración institucional que sea procedente.

Pedro Sánchez, además, señaló que, bajo su gestión, se han incrementado las operaciones y la “contundencia” contra grupos criminales.

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“He dado la cara en todos los debates de control político en el Congreso de la República, y he respondido con la verdad e información disponible a cada ente de control y medio de comunicación cuando lo han requerido”, añadió el ministro.