“De ser cierto, es un concierto para delinquir”: Mindefensa tras audios de Danilo Rueda y ‘Jerónimo’

Hasta no tener el cuerpo de alias ‘Marlon’ no podemos decir que está muerto: MinDefensa

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, aseguró que, si son ciertos los audios conocidos sobre supuestos contactos de delegados del Gobierno con grupos criminales para llegar a acuerdos por fuera de la ley, se trataría de un posible “concierto para delinquir” y una conspiración contra la seguridad de los colombianos.

“De ser cierto eso, Julio, eso es un concierto para delinquir. Estarían conspirando contra la nación, conspirando contra la seguridad de los colombianos y por ende también contra el mismo Ministerio de Defensa”, dijo el ministro Sánchez.

El jefe de la cartera de Defensa señaló que el Ministerio está revisando el caso con sus abogados para definir si presenta denuncias y si se declara víctima dentro de las investigaciones que puedan abrirse por estos hechos.

“Estamos evaluando con todos los abogados del Ministerio de Defensa colocar unas denuncias y también declararnos como víctimas de este entramado”, afirmó.

Sánchez aclaró que, de comprobarse esos supuestos acuerdos por fuera de la ley, se trataría de actuaciones personales y no de una decisión institucional. Además, dijo que los hechos mencionados corresponden a una época anterior a su llegada al Ministerio.

“Si es que ocurrió por parte de esta persona que estaría haciendo algunas alianzas o algunos acuerdos por fuera de la ley. Eso ocurrió hace cuatro años cuando estaba el ministro anterior. Se investigará, pero son actuaciones personales, no de una institución”, señaló.

El ministro insistió en que la Fuerza Pública tiene clara su misión y que cualquier funcionario o persona que haya actuado en contra de la ley debe ser investigado.

“La institución tiene clara su misión y quienes estén actuando en contra de ella pues se deben investigar”, sostuvo.

Sánchez también respondió a las versiones sobre una supuesta reducción de la presión militar contra grupos armados en el marco de la política de paz total. Aseguró que, aunque existe un marco legal para adelantar diálogos, eso no significa que los grupos criminales tengan autorización para delinquir.

“Hay un marco de la ley, la Ley 2272, que permite al Gobierno adelantar unos diálogos con estos grupos criminales, terroristas, pero eso en ningún momento, y lo he dicho desde que he sido ministro de Defensa, en ningún momento es una patente de corso o una boleta para delinquir”, aseguró.

El ministro dijo que la instrucción a las Fuerzas Militares y a la Policía ha sido mantener la ofensiva contra las estructuras criminales y actuar con todas las capacidades del Estado.

“Aquí la Fuerza Pública tiene la orden, tiene la instrucción de actuar. Aquí la orden es actuar con total contundencia. No puede haber ninguna permisividad contra alguna acción criminal. Debemos actuar con todas las capacidades del Estado”, afirmó.

Sánchez agregó que el Ministerio revisa “todo lo acontecido” y reiteró que acudirá a las autoridades si encuentra elementos para hacerlo.

“Nosotros estamos revisando todo lo acontecido y muy seguramente pondremos las denuncias del caso y también nos declararemos como víctimas porque es que yo tengo la responsabilidad como ministro de Defensa de defender una institución, defender a aquellos que han actuado correctamente, defender lo que hacen a diario nuestros militares y policías”, puntualizó.

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