Escrutinio finalizado y los ofrecimientos al Clan del Golfo

En Hora20 una mirada al escrutinio de las elecciones presidenciales, el resultado final y el reconocimiento oficial de Abelardo de la Espriella como presidente electo por las autoridades y la futura oposición. Hablaremos también del inicio del empalme y lo que viene en medio de la transición de gobierno. Después, un escándalo entre ofrecimientos y beneficios en medio de los diálogos exploratorios con el Clan del Golfo.

Lo que dicen los panelistas

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, resaltó que para sistema presidenciales tenemos un sistema electoral robusto, “esto se empezó a organizar hace 15 meses, no es un proceso improvisado. Los errores del 2022 quedaron más que superados”. Detalló que tras las elecciones regresó la confianza al sistema electoral, pero afirmó que queda abierto un debate sobre reformas al sistema, “como el nuevo gobierno no tiene antecedentes de hacer política y no conoce problemas en temas como financiación, queda en la agenda”.

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Para Jairo Libreros, analista en seguridad y profesor universitario, todo proceso de empalme tiene técnica, “unos quieren tener información, otros la quieren ocultar. Está en tela de juicio y hay un problema de legitimidad en la administración del gobierno Petro”. Detalló que el flujo de información en empalme es mucho: “los que salen tapan, los que llegan quieren información. El problema es que mucha de la información ya está en la calle y eso será difícil”. Recordó que a estos procesos e importante llegar con vocerías con legitimidad, conocimiento, experiencia y poder tener gestión, “en la administración Petro hubo desprecio por meritocracia y tecnocracia. La forma como trataron los técnicos marcó un punto y si este empalme quiere salir bien, necesitamos de los técnicos”.

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Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde y analista político, explicó que el sistema electoral es muy descentralizado, “hay 6 personas por mesas, se pueden cometer errores como tachones, pero también hace difícil orquestar plan de fraude”, en esa medida, reconoció que no se detectó patrón, no hubo dilación ante el escrutinio y se reconocen resultados, “pero entonces vienen tres procesos: organizar el Pacto como fuerza opositora, qué hace Petro y qué hace Iván Cepeda y quiénes lideran oposición en Congreso y en la calle porque viene la recomposición y Petro será como Uribe”.

Sobre los audios de Danilo Rueda en Noticias Caracol, dijo que desde 1997 está la Ley de Orden Público y se renueva cada cuatro años y cada gobierno le da su visión de paz, “en este gobierno se aprobó en noviembre del 2022 y ahí se planteaban dos caminos: sometimiento y negociación tradicional”. En ese sentido, comentó que es una absoluta irresponsabilidad lo que hizo Danilo Rueda, “la mitad de las cosas que se dicen no tienen sustento, esto es surrealista y se debe investigar”. Por otro lado, recordó que al gobierno se le entregó el marco de paz total, pero fue implementado de forma desordenada como lo ocurrido con las zonas de concentración o los ceses al fuego”.

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Daniel Valero, editor de Política de El Espectador, comentó que Petro es joven para la política y Uribe demostró que hay que estar presente si se quiere generar cohesión “al sembrar idea, así se base en hechos desmentidos por instituciones, sí queda planteado relato”, dijo sobre el reconocimiento y legitimidad de los resultados. Además, dijo que se viene una competencia fuerte de cara a las elecciones regionales, “en 2022 Petro se eligió y en 2023 hubo cambio, entonces las elecciones regionales del 2027 serán desafío sobre gestión de Abelardo”.

Frente a los ofrecimientos al Clan del Golfo, dijo que la de paz total siempre estuvo estancado, “las negociaciones llegaban a un punto y no avanzaban, además, hubo una desarticulación que generó choques y ahí están los resultados”.