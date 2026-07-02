Gremios del Caribe presentan propuestas al Gobierno Nacional para cerrar las brechas de la región

La iniciativa Casa Grande Caribe presentó en Santa Marta un documento con propuestas dirigidas al presidente electo Abelardo De La Espriella, en el que gremios, empresarios, académicos y líderes sociales plantean una hoja de ruta para reducir la pobreza, impulsar la inversión y convertir a la región en uno de los principales motores económicos del país.

La propuesta, construida por representantes de la academia, el sector empresarial, los gremios, organizaciones sociales y culturales, busca que el desarrollo de la región Caribe ocupe un lugar prioritario dentro de las políticas del próximo Gobierno Nacional.

El documento expone que, aunque el Caribe concentra cerca del 22 % de la población del país, continúa enfrentando los mayores índices de pobreza multidimensional. Además, señala que el PIB per cápita de la región está un 40 % por debajo del promedio nacional, reflejando las desigualdades que aún persisten frente a otras zonas de Colombia.

Los promotores de la iniciativa consideran que estos indicadores hacen necesaria una intervención sostenida que permita mejorar la calidad de vida de millones de habitantes.

La iniciativa, liderada por Casa Grande Caribe, reunió a reconocidas personalidades de la región como el rector de la Universidad del Norte, Adolfo Meisel Roca; la exministra de Agricultura, Cecilia López Montaño; el excontralor general y exministro Antonio Hernández Gamarra; la rectora de la Universidad Cooperativa de Colombia, Adriana Santarelli; el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, Carlos Mario Jaramillo, además de empresarios, dirigentes gremiales y representantes de la sociedad civil.

“La superación de la pobreza no puede depender únicamente de subsidios; requiere más inversión, educación, salud y generación de empleo de calidad”, fue uno de los principales mensajes expuestos durante la presentación del documento.

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El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, Carlos Mario Jaramillo, destacó que la iniciativa representa un consenso entre el sector privado, la academia, el sector público y la sociedad civil alrededor de una agenda conjunta para el desarrollo regional.

“Hoy como Caribe, sector público, sector privado, sociedad civil y academia estamos en una agenda común que esperamos pueda tener un capítulo especial dentro del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, especialmente para inversiones en superación de la pobreza”, afirmó.