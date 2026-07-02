Vanessa Cortés, la mujer que acompañó a Petro en Panamá, estuvo en la reunión con el papa León XIV

Vanessa Cortés es la mujer que se encuentra al fondo a la izquierda

A inicio de julio el presidente Gustavo Petro visitó el Vaticano para hablar con el papa León XIV. Esta ha sido la segunda vez en que estos coinciden, después de la reunión que mantuvieron en mayo del año pasado, en ocasión de la misa de inicio de pontificado.

Sin embargo, durante esta visita se destacó la presencia de Vanessa Cortés junto a Iván Velásquez, exministro de defensa y actual embajador ante el Vaticano, además de la hija y las nietas del presidente, según las imágenes compartidas por Vanessa De La Torre.

¿Quién es Vanessa Cortés?

Vanessa Cortés Carmona es una mujer manizaleña de 33 años y se presume como la pareja actual del presidente Gustavo Petro. Su primera aparición con el mandatario se dio durante su visita a Panamá, donde fueron captados caminando por la Plaza de la Independencia.

Esta no fue la única coincidencia de ambos personajes, pues en posteriores publicaciones de Cortés se la vio en Egipto y en los Emiratos Árabes Unidos, destinos que coinciden con los que el presidente hizo entre octubre y noviembre de 2025.

La relación entre ambos ha generado controversia por las investigaciones llevadas a cabo por La Silla Vacía que vinculan su relación con un crecimiento patrimonial de Cortés por medio de la empresa Kayros Advice.

Según informa el medio, un mes después de la posesión de Petro (2022), esta creó una empresa que a la fecha cuenta con bienes raíces y activos por más de 600 millones, y que registra ingresos por otros 600 millones. Téngase en cuenta que antes de agosto de 2022 no registraba empresas ni propiedades a su nombre.

Si bien Cortés aseguró que el incremento de su patrimonio proviene de asesorías financieras y administrativas ofrecidas a empresas privadas, el medio no consiguió registros públicos suficientes que demostraran la magnitud de dichas actividades comerciales.

¿Hay un conflicto con Verónica Alcocer?

A pesar de tener el título de primera dama, Alcocer se encuentra separada de Gustavo Petro hace años. Esta información la confirmó el mandatario después de la adición de ambos a la lista Clinton.

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