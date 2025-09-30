🔴 EN VIVO Juez fija monto de la condena contra Diego Cadena, exabogado del expresidente Álvaro Uribe

Diego Cadena es señalado dentro de la investigación de supuesta manipulación de testigos a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez.. Foto: Colprensa( Thot )

Este martes, 30 de septiembre, se define la condena contra Diego Javier Cadena Ramírez, exabogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), por el delito de soborno en la actuación penal en el caso del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve Pineda.

El juez Fabián Moreno, titular del Juzgado Tercero Penal de Bogotá, dará lectura a la sentencia condenatoria. La Fiscalía General de la Nación pidió siete años de prisión para Cadena, mientras que las víctimas piden la máxima condena de 12 años.

Por su parte, su defensor Iván Cancino solicitó que se imponga la pena mínima de seis años de privación de la libertad y se le otorgue la detención domiciliaria.

El pasado 15 de agosto, el juez determinó que el expresidente Uribe —condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal— a través de Cadena sobornó al exparamilitar para obtener testimonios a su favor.

En febrero de 2018, el abogado Cadena visitó a Monsalve en la cárcel La Picota, en Bogotá, y le solicitó firmar un documento en el que afirmara que las acusaciones contra Uribe por presuntos vínculos con el paramilitarismo eran falsas, y que estas habían sido motivadas por el senador de izquierda y hoy precandidato presidencial Iván Cepeda.

Esto con el fin de otorgarle ayuda jurídica gratuita y mejores condiciones carcelarias. “Juan Guillermo Monsalve fue tan sincero que él dijo que se le solicitó una retractación. Tras revisar los audios era evidente que se le estaba poniendo de presente faltar a la verdad”, señaló el fiscal.

Las pruebas en su contra incluyen interceptaciones, giros de dinero, y visitas a cárceles. Aunque Cadena sostiene que los pagos fueron “ayudas humanitarias”, la Fiscalía consideró que actuó para manipular testimonios.

En el caso del exparamilitar Carlos Enrique Vélez Ramírez, alias ‘Víctor’, el juez absolvió a Cadena “en virtud del principio de presunción de inocencia” y “por una duda razonable”, de los delitos de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Por este hecho también se profirió fallo absolutorio contra el abogado Juan José Salazar Cruz.

En la lectura de fallo en primera instancia, el juez desvirtuó la tesis de la Fiscalía que apuntaba que Cadena y Salazar ofrecieron 200 millones de pesos y una asesoría jurídica al exparamilitar alias Víctor, en 2017 en la cárcel de Palmira, Valle del Cauca, para manipular su testimonio.

Minuto a minuto de la condena contra Diego Cadena

Cadena es una figura determinante en el proceso judicial que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez y él mismo inició en 2012.

Inicialmente, Cadena se vinculó al caso Uribe en 2017, cuando comenzó a recopilar testimonios de exparamilitares que supuestamente podían favorecer al expresidente y a su hermano, Santiago Uribe Vélez. A continuación podrá seguir el minuto a minuto de la decisión del juez Moreno en contra de Cadena por el delito de soborno en la actuación penal:

2:48 p.m. | El abogado Iván Cancino pidió que se imponga la pena mínima de 6 años de privación de la libertad para Diego Cadena, exabogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez.