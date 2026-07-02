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¿Hay perfilamiento de empresas en la recuperación de baldíos? Esto dicen desde la ANT y Fedemaderas

El reintegrado director de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, Felipe Harman, se refirió a la denuncia ventilada en Caracol Radio por el abogado Mauricio Pava, relacionada con el presunto perfilamiento de empresas en el marco del proceso de recuperación de baldíos para la reforma agraria, liderado por la entidad.

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Harman salió al paso de las denuncias y debatió en 6AM W con Juan Miguel Vásquez, presidente de la Federación Nacional de Industriales de la Madera, Fedemaderas, una de las agremiaciones que ha hecho eco de estas acusaciones.

En desarrollo.

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