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Gobierno y empresas deben apadrinar poblaciones afectadas por el terremoto: presidente de Argos

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Juan Esteban Calle, presidente del Grupo Argos, explicó que la compañía decidió participar activamente en la reconstrucción de las zonas más golpeadas y anunció la creación de la fundación “Adopta un Hogar”, una iniciativa que cuenta con la participación del cantante Nicky Jam.

Grupo Argos aportará $13.000 millones para reconstrucción

La iniciativa busca recaudar $26.000 millones para apoyar a las familias que perdieron sus viviendas. De ese monto, el Grupo Argos anunció un aporte inicial de $13.000 millones.

Calle aseguró que se trata de una contribución para acompañar a las comunidades afectadas y recuperar sus hogares.

“Es un granito de arena para llevar esperanza y reconstrucción a muchas familias de Colombia que no solo perdieron sus familias, sino también sus hogares”, afirmó el presidente del Grupo Argos.

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Gobierno y empresas deben apadrinar poblaciones afectadas

Uno de los principales llamados de Calle es a que el proceso de reconstrucción tenga una coordinación central, pero permita que diferentes empresas se encarguen directamente de apoyar territorios específicos.

Según el empresario, el Gobierno debería invitar a las compañías a apadrinar poblaciones o centros afectados por la tragedia, de manera que sus capacidades puedan articularse con las autoridades nacionales y locales.

“Deberá haber muchos frentes de trabajo y descentralización bajo un solo liderazgo”, señaló.

La propuesta busca que las empresas puedan poner sus conocimientos, recursos y experiencia al servicio de comunidades concretas, mientras el Gobierno mantiene la coordinación general de la reconstrucción.

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Argos pondrá su experiencia en construcción al servicio de la emergencia

Calle explicó que el Grupo Argos espera articularse con el Gobierno Nacional para definir cómo se trasladarán los materiales y las capacidades de la compañía a las zonas afectadas.

La empresa cuenta con experiencia en el suministro de materiales y en la gerencia de proyectos de construcción, capacidades que ahora pretende poner a disposición de la reconstrucción.

El presidente de Argos destacó experiencias previas en las que se logró llevar materiales hasta algunos de los territorios más apartados del país y aseguró que esos aprendizajes serán fundamentales para atender la emergencia.

Además, mencionó que “proyectos de construcción de viviendas rurales y soluciones habitacionales nucleadas que podrían servir como referencia para acelerar la recuperación”.

¿Cuándo comenzarán las ayudas para los damnificados?

El empresario explicó que actualmente están concentrados en definir los elementos esenciales y en articular la iniciativa con el Gobierno Nacional, antes de comenzar la ejecución de los proyectos.

La intención, dijo, es abrir la red empresarial para conseguir más recursos y permitir que otras compañías se sumen a “Adopta un Hogar”.

Calle insistió en que la magnitud de la emergencia exige trabajar en varios frentes simultáneamente y aprovechar las capacidades de empresas con experiencia en infraestructura, construcción y mejoramiento de vivienda.

Fondo Milagro será clave para coordinar la reconstrucción

De acuerdo con el presidente de Argos, el proceso deberá articularse con el Gobierno a través del Fondo Milagro, mecanismo planteado para concentrar y administrar los recursos destinados a atender las consecuencias del terremoto.

La apuesta empresarial es que este fondo permita coordinar los esfuerzos públicos y privados y evitar que las ayudas se dispersen.

Para Calle, la reconstrucción no solo debe concentrarse en levantar nuevamente las viviendas destruidas, sino también en mejorar las condiciones habitacionales de las familias afectadas y generar soluciones que permitan una recuperación sostenible.

“Hay un componente importante de la reconstrucción de Colombia y sumar la capacidad del mejoramiento de vivienda”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: