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“Es una forma de expropiación indirecta”: Pava revela perfilamiento a empresas extranjeras en la ANT

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el abogado Mauricio Pava analizó el panorama político y jurídico del país, centrando su atención en la convocatoria a desobediencia civil por parte de Iván Cepeda y una denuncia sobre un presunto “perfilamiento empresarial” desde la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

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