“Es una forma de expropiación indirecta”: Pava revela perfilamiento a empresas extranjeras en la ANT
El abogado Mauricio Pava alertó sobre un presunto perfilamiento por NIT en la Agencia Nacional de Tierras (ANT)
“Es una forma de expropiación indirecta”: Pava revela perfilamiento a empresas extranjeras en la ANT
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En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el abogado Mauricio Pava analizó el panorama político y jurídico del país, centrando su atención en la convocatoria a desobediencia civil por parte de Iván Cepeda y una denuncia sobre un presunto “perfilamiento empresarial” desde la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...