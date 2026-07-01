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01 jul 2026 Actualizado 15:18

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“Es una forma de expropiación indirecta”: Pava revela perfilamiento a empresas extranjeras en la ANT

El abogado Mauricio Pava alertó sobre un presunto perfilamiento por NIT en la Agencia Nacional de Tierras (ANT)

“Es una forma de expropiación indirecta”: Pava revela perfilamiento a empresas extranjeras en la ANT

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En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el abogado Mauricio Pava analizó el panorama político y jurídico del país, centrando su atención en la convocatoria a desobediencia civil por parte de Iván Cepeda y una denuncia sobre un presunto “perfilamiento empresarial” desde la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

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Maria José Castro

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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