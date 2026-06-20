ANT entrega 900 hectáreas a campesinos luego de recuperar predios comprados con dinero ilícito

La Agencia Nacional de Tierras —ANT— se adentró en Casanare, para recuperar cuatro predios en zonas marcadas por dinámicas asociadas al conflicto armado, a la presencia de estructuras armadas ilegales y economías ilícitas ligadas al control territorial y de la tierra.

Acción en Trinidad

La ANT llegó hasta zona rural del municipio de Trinidad, donde recuperó los predios La Primavera Lote I (85 ha) y La Primavera Lote II (de poco más de 11 ha) sobre los que había un embargo penal proferido por la Fiscalía General de la Nación, Seccional Villavicencio, en un proceso de extinción de dominio que data del 9 de junio del 2021. Un mes después, el ente investigador estableció que estos bienes, al parecer, fueron adquiridos mediante maniobras de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Habrían estado a nombre de presuntos testaferros de Germán Rivera Vega, alias ‘Porreguala’, quien fue condenado en Estados Unidos por conspiración para la fabricación y distribución de cocaína. Luego de cumplir la pena y regresar a Colombia fue asesinado.

Los dos bienes rurales, que estaban bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), pasaron a la Asociación Unidad Productiva Agrícola de Trinidad.

La Reforma Agraria, en Maní

En otra acción adelantada por la máxima autoridad de tierras de la nación en el departamento, uno de sus equipos profesionales llegó hasta el municipio de Maní, donde recuperó el predio La Libertad, de 140 ha, que figuraba a nombre de la Sociedad Palmacoop SAS.

En marzo del 2022, el bien rural fue vinculado a un proceso de extinción de dominio porque, años atrás, Eurípides Cooper Sánchez, capturado en los Llanos Orientales en abril del 2015, habría sido el propietario. Este hombre fue acusado de ser el jefe de una red transnacional de narcotráfico.

Posteriormente, la SAE asumió la administración de La Libertad y ahora la ANT se lo entregó a la Asociación de Afrodescendientes de Maní, Casanare (Afromac), integrada por 50 familias, que lo aprovecharán para la siembra de palma de aceite.

“No teníamos dónde cultivar nuestros propios productos, entonces hicimos la solicitud a la Agencia Nacional de Tierras para que nos diera la oportunidad de tener tierra para nosotros cultivar y ser dueño de parcelas. Y ahora nos la dio. Es una alegría inmensa porque los miembros de la Asociación habían soñado con tener sus parcelitas para producir la comida para el sustento de sus familias. Es una emoción muy grande ver a estas familias contentas”, expresó el presidente de Afromac, Julio Caicedo.

Tauramena, otro territorio para la soberanía alimentaria

La Agencia Nacional de Tierras llegó hasta la vereda El Güiro, del municipio casanarense de Tauramena. Allí recuperó el predio La Suelta (de 637 hectáreas), el cual perteneció a Óscar Pachón Rozo, alias ‘Puntilla’, abatido por la policía en diciembre del 2018.

Pachón adquirió relevancia tras la caída de los grupos paramilitares en los Llanos Orientales, pues habría heredado gran parte del control territorial y de rutas para el narcotráfico de Daniel ‘El Loco’ Barrera.

El predio hace parte de múltiples bienes que, de forma fraudulenta, ‘Puntilla’ adquirió en varias regiones del país y los cuales fueron incautados por la Fiscalía General de la Nación. La enajenación temprana por parte de la SAE data de mayo del 2024.

Este bien rural, La Suelta, la ANT se lo entregó a la Asociación de Productores Campesinos de Casanare, integrada por 127 familias, y a la Asociación de Víctimas La unión hace la fuerza (Adevicas), conformada por 90 familias.