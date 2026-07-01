ANT señala que no hay “perfilamiento” de empresas y defiende la protección de bienes baldíos

Lilia Solano, directora de la Unidad para las Víctimas, y Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) desmintió las acusaciones de un presunto “perfilamiento” a empresas extranjeras, señalando que sus acciones se enmarcan estrictamente en el cumplimiento de la Constitución y la ley.

La controversia surgió tras las declaraciones públicas del abogado Mauricio Pava, quien en una entrevista sugirió que la entidad adelantaba seguimientos irregulares contra inversionistas internacionales.

Ante esto, el director de ANT, Felipe Harman aclaró que no existe una política institucional orientada a perseguir o discriminar a ningún tipo de inversionista, ya sea nacional o extranjero.

Manifestó que las verificaciones que realiza son parte de sus funciones legales para administrar el patrimonio de la nación. El objetivo principal de estas actuaciones es identificar posibles casos de acumulación o apropiación indebida de baldíos, procesos que se llevan a cabo bajo criterios técnicos y jurídicos.

La Agencia fue enfática en señalar que las investigaciones administrativas pueden involucrar tanto a personas naturales como jurídicas para establecer la situación jurídica de los predios. Sin embargo, subrayó que estas medidas no constituyen un mecanismo de perfilamiento ni representan una vía hacia la expropiación.

La Agencia Nacional de Tierras destacó que los señalamientos de Pava carecen de sustento, pues hasta la fecha no se han presentado evidencias documentales que demuestren una actuación irregular por parte de la institución.

Finalmente, la Agencia reafirmó que su misión primordial es proteger los bienes baldíos, evitar su acaparamiento y garantizar que estos terrenos cumplan con la finalidad social para la cual fueron destinados dentro de la política de ordenamiento de la propiedad rural en Colombia