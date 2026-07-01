Primer semestre termina con reducción de homicidios en Risaralda y capturas del Clan del Golfo y ELN

Pereira

El Batallón de Artillería de Campaña N.º 8 San Mateo en conjunto con la Policía y la Secretaría de Gobierno de Risaralda, presentó el balance operacional correspondiente al primer semestre de 2026, destacando importantes resultados en la lucha contra los grupos armados organizados y las estructuras delincuenciales que tienen injerencia en Risaralda.

De acuerdo con el informe entregado por la unidad militar, durante los primeros seis meses del año fueron capturadas 53 personas por diferentes delitos. Además, las tropas lograron afectar a varios grupos armados ilegales con la captura de seis presuntos integrantes del Clan del Golfo, un integrante del ELN y cuatro miembros del grupo delincuencial organizado La Cordillera.

Las autoridades también reportaron importantes resultados en materia de incautaciones. Entre el material decomisado se encuentran cinco fusiles, 14 armas cortas, 534 cartuchos de diferentes calibres y 61 kilogramos de explosivos que, según el Ejército, podrían haber sido utilizados para ejecutar acciones violentas contra la Fuerza Pública y la población civil.

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“Importante destacar que, si usted hace el balance del año anterior a este nuevo año 2026, lógicamente la ofensiva que hicimos durante el segundo semestre del año pasado y este primer semestre permite este tema de percepción de la seguridad, pues bajan los números en los índices de violencia, en los índices de homicidio, lo que permite pues una Risaralda mucho más segura”, explicó el teniente coronel Luis Alfonso Palomino, comandante del Batallón San Mateo de Pereira.

Otro de los resultados destacados corresponde al sometimiento voluntario a la justicia de integrantes de organizaciones armadas ilegales. En total, siete presuntos miembros del Clan del Golfo y dos del ELN decidieron abandonar estas estructuras y acogerse a los mecanismos legales establecidos por el Estado, debilitando así la capacidad operativa de estos grupos en la región.

En cuanto a homicidios, Pereira y Dosquebradas reportan el 28 % y el 44 % en disminución de este delito durante los primeros seis meses del año, en cuanto a los municipios diferentes al área metropolitana, registran una reducción general del 31 %, y se destaca Mistrató el cual no registra ningún hecho de violencia.

“Terminando este primer semestre, hemos encontrado que se ha reducido el homicidio de manera muy importante. Les doy simplemente dos cifras. Pereira al 30 de junio del año pasado, presentaba 113 casos, este año va en 80 casos, una reducción de más del 28 %. Dosquebradas, 30 de junio del 2025, 43 casos, a esta fecha, 24 casos, una reducción importante del 44 %”, afirmó Israel Londoño, secretario de Gobierno de Risaralda.

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Las autoridades señalaron que estos resultados hacen parte de la estrategia permanente para contener la expansión de organizaciones criminales en el Eje Cafetero y garantizar mejores condiciones de seguridad para la ciudadanía.

Finalmente, se reiteró el compromiso con la protección de la población risaraldense y se hizo un llamado a la comunidad para continuar denunciando cualquier actividad sospechosa o hecho que pueda afectar la tranquilidad del departamento, resaltando que la información suministrada por la ciudadanía es clave para el éxito de las operaciones militares y judiciales.