En un momento acepté mi muerte: relato de ciudadano que sobrevivió tras terremoto en Venezuela

Diego Ignacio Contreras, ciudadano venezolano que vivió el desastre que causaron dos terremotos en ese país este miércoles, 24 de junio, y que ya deja más de 188 muertos y 1.520 heridos, habló en los micrófonos del Noticiero del Mediodía de Caracol Radio, y contó su situación actual.

“Estoy al lado de Los Palos Grandes, Altamira, que es como la zona más afectada de Caracas, donde está la falla”, dijo en su primera intervención.

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Allí contó cómo fue la situación en los momentos justos de los terremotos.

“En este momento nos encontramos atrapados afuera del apartamento porque cuando nosotros salimos y el apartamento, prácticamente, colapsó, yo tuve que levantar el techo del apartamento para que mi padre pudiese abrir la puerta y nosotros escapar”, narró.

Y agregó: “Yo, realmente, en esos momentos lo que hago es darle gracias a Dios, porque yo, como mi hermano, también vivo en Bogotá, y estuve aquí en Caracas porque si no, mi abuela todavía estaría ahí encerrada en el apartamento”.

La principal necesidad en Altamira

Así, explicó que actualmente, tras el desastre, “por la zona de los Palos Grandes, Altamira, la principal necesidad es levantar escombros para poder encontrar familiares”.

“La verdad es que nosotros fuimos muy afortunados de que todos nuestros familiares que estaban esparcidos por toda la ciudad, se pudieron reportar, todos salieron a la calle”, dijo.

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Y comentó: “También tenemos que tomar en cuenta que el día de ayer fue la conmemoración de la Batalla de Carabobo, fue un día feriado aquí en Venezuela, entonces mucha gente de Caracas se fue para La Guaira, para los clubes que hay allá o para las playas públicas también, entonces mucha de esa gente no se sabe de dónde están, si están vivos, si no están vivos; no se sabe nada”.

“No se sintió como dos terremotos”

Contreras reveló que el desastre “no se sintió como dos terremotos, aquí se sintió como un gran terremoto que duró, por lo menos en mi zona, fácilmente de un minuto y medio a dos minutos, eso empezó siendo muy suave, unos 15 segundos el terremoto muy suave, y después empezó a jamaquearse el edificio completo y se movía como de tres metros de un lado, a tres metros para el otro lado. Eso fue algo que yo en mi vida he sentido, esa sensación”.

“Aceptamos nuestra muerte”

Luego, contó que vio tan compleja la situación que llegó un punto en esas fracciones de tiempo en el que decidió aceptar que moriría.

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“Llegó un momento en donde sentí como una calma, realmente. Yo creo que Dios tuvo algo que me ayudó mucho, porque yo sentí una calma y una tranquilidad de que aceptamos nuestra muerte. No había nada que nosotros pudiéramos hacer para salvarnos si el edificio se caía, y en ese momento se sentía que se iba a caer, no había nada, lo aceptamos. Yo, por lo menos, acepté: ‘ok, aquí llegó mi vida, he tenido una vida muy buena y en la que he amado muchísimo a amigos y que he amado también a mi novia’, pero eso fue así, porque uno cuando está en esa situación te das cuenta realmente lo débil y lo significativo que puede llegar a ser el ser humano en una tragedia de este tamaño”, cerró.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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