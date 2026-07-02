En Pereira, una niña de 11 años superó una compleja cirugía que evitó la amputación de su pierna

Pereira

Después de varios meses de tratamiento, incertidumbre y una larga espera por los insumos médicos necesarios, la niña Salomé, de 11 años, fue sometida con éxito a una compleja cirugía oncológica en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, procedimiento que permitió preservar su pierna izquierda y le abre la posibilidad de volver a caminar.

La menor había ingresado al centro asistencial a comienzos de mayo, luego de ser diagnosticada con un osteosarcoma de alto grado en el fémur izquierdo, un tipo de cáncer óseo altamente agresivo que ponía en riesgo la conservación de la extremidad.

El objetivo del equipo médico era retirar completamente el tumor y reconstruir el hueso afectado mediante un procedimiento de alta complejidad que buscaba evitar la amputación. Sin embargo, la intervención tuvo que aplazarse durante varias semanas debido a la demora en la entrega del material especializado que debía suministrar la EPS Asmet Salud.

Mientras llegaban los dispositivos requeridos para la cirugía, situación que obligó a la mediación de la Personería de Pereira para que la EPS se comprometiera con el envío de los insumos, los especialistas iniciaron un ciclo de quimioterapia con el propósito de controlar el crecimiento del tumor y mantener viable la posibilidad de realizar una cirugía de preservación de la extremidad.

Lea también: Programan cirugía para la niña que padece cáncer tras la gestión de la Personería de Pereira

Cuando finalmente fueron entregados los insumos médicos, el procedimiento pudo programarse. No obstante, pocos días antes de la intervención, Salomé presentó un episodio convulsivo que obligó a su ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permaneció bajo ventilación mecánica hasta lograr una evolución favorable.

Superada esa complicación, el equipo médico realizó la cirugía este 1 de julio. La intervención, que se extendió por más de seis horas, estuvo a cargo de un grupo multidisciplinario encabezado por los cirujanos oncólogos Erik Lagos y Andrés Felipe Ramírez, junto con el anestesiólogo cardiovascular Ever Salcedo.

Según informó Diego Rivas, director asistencial del Hospital Universitario San Jorge, “el procedimiento consistió en la resección del tumor y la reconstrucción de la extremidad mediante un aloinjerto osteocondral, técnica que permitirá preservar la funcionalidad de la pierna y mejorar significativamente la calidad de vida de la menor”.

Al término de la operación, los especialistas calificaron el resultado como exitoso. Salomé fue trasladada nuevamente a la Unidad de Cuidados Intensivos para continuar con el manejo postoperatorio y permanecerá bajo estricta observación médica durante los próximos días antes de iniciar su proceso de recuperación.

Le interesa: Hospital Universitario San Jorge restringe servicios a cuatro EPS por millonaria deuda

Se hizo la cirugía pese a las deudas

El Hospital San Jorge destacó que la intervención se realizó pese a la compleja situación financiera que atraviesa la institución. Las directivas recordaron que Asmet Salud mantiene una deuda superior a $16.700 millones con el centro asistencial y que la EPS lleva cerca de tres meses sin realizar los giros correspondientes por la atención de sus afiliados.

A pesar de ese panorama, el hospital priorizó el derecho de la menor a recibir un tratamiento oportuno, permitiendo que Salomé tuviera acceso a una cirugía que hoy representa una nueva oportunidad para su vida y para conservar su movilidad.