Opiniones divididas en Caldas por tarifa diferencial en peajes, consideran es una decisión política

Caldas

Luego de conocerse la resolución firmada por la Ministra de Transporte sobre la tarifa diferencial en cinco peajes del Eje Cafetero, en Caldas hay inquietudes de la decisión, ya que a pesar de ser algo positivo para las comunidades, la consideran ‘politiquera’, según explica el ingeniero Luis Alberto Giraldo, ex secretario de Infraestructura de Caldas y actualmente diputado.

“En un momento de campaña política sacan recursos que estaban destinados a obras públicas, seguridad vial, iluminación, acceso a algunos municipios y retornos en Autopistas del Café, 21.600 millones que se disponían después de los acuerdos de hace unos años con los laudos arbitrales, estos remanentes tenían esta posibilidad y el gobierno ha decidido subsidiar con esa plata que era para obras”.

El diputado de Caldas, argumenta que a través de la resolución están cumpliendo una promesa más política que una solución de largo aliento para el corredor vial y las comunidades. “Las personas tendrán que hacer gestiones en las alcaldías para demostrar que sus vehículos pertenecer a la zona, de tal manera que logren la reducción del precio, los beneficiados serán los dueños de carros y no los campesinos ni estudiantes, no siento un efecto contundente ni positivo”.

Beneficios a universitarios de Caldas y Risaralda

En cambio, Juan Diego García, integrante de la mesa de negociación con MinTransporte y la ANI afirma que la medida beneficiará, principalmente, a la población campesina, universitarios y trabajadores que se movilizan entre Manizales y Pereira.

“Las comunidades de las veredas San Andrés, La China, estudiantes universitario, gremio transportador son los que gozarán de una tarifa diferencial dándoles un alivio en sus bolsillos”.

¿Cómo se puede aplicar para pagar el precio preferencial?

Los interesados deben acercarse a las alcaldías de los municipios de influencia (Manizales, Villamaría, Chinchiná, Palestina, Santa Rosa de Cabal, Filandia y Salento), consultar el cronograma oficial de apertura, en simultáneo, expedir el certificado de residencia y registrar el vehículo.

Por el momento, no hay plazo de registro para los conductores que deseen cobijarse a la medida de la tarifa diferencial en los peajes San Bernardo del Viento, Pavas, Tarapacá I, Tarapacá II y Circasia.