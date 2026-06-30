Banda sinfónica juvenil de Caldas es campeona en Concurso Nacional de Música Inédita en el Valle

Manizales

La delegación caldense fue protagonista del certamen al obtener el primer lugar en la categoría Banda sinfónica juvenil, el reconocimiento a Mejor obra inédita con la composición Tres bombardinos, del maestro Juan Sebastián Velasco y una mención de honor para la sección de eufonios.

De esa manera, Caldas consolidó una participación histórica en uno de los concursos más prestigiosos de la música bandística colombiana. Precisamente, el director de la Banda sinfónica juvenil de Caldas, Juan Sebastián Velasco, destaca la actuación del repertorio y de la interpretación de la obra y un arreglo del maestro Andres Ramos de Fandango viejo.

“Hice un homenaje a Estercita Forero con sus canciones La guacherna, tuvimos un gran reto con los 54 niños que llevan una preparación de 3 años. Realizamos un campamento en la última semana en Salamina y aquí se ven los resultados que obtenemos gracias a este esfuerzo”.

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Isabel Sofía Gutiérrez, integrante de la banda sinfónica, resalta lo realizado en San Pedro (Valle del Cauca), donde se realizó el Concurso Nacional de Música Inédita para Bandas y tiene altas expectativas de la participación en Kerkrade, Países Bajos. “Me pareció una experiencia única, es muy agotador, pero valió la pena, en la tarima se olvida todo, son los mejores minutos en la vida de un músico. Las expectativas son altas, daremos lo mejor de nosotros e intentaremos ganar, sería un grandísimo triunfo para nosotros”.

Cabe anotar que la ‘World Music Contest’ es considerado uno de los campeonatos mundiales más importantes para bandas sinfónicas, donde tocan las mejores agrupaciones del planeta.