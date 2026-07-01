Nariño se prepara para enfrentar el fenómeno de El Niño

Pasto-Nariño

La Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres, inició jornadas de asistencia técnica con el fin de fortalecer la preparación de los municipios frente al fenómeno de El Niño y los posibles efectos de la temporada de menos lluvias.

El trabajo comenzó en los municipios de Túquerres y San Bernardo, donde participaron alcaldes, coordinadores municipales de gestión del riesgo, organismos de socorro y representantes de los sectores de agua potable, salud, ambiente, agricultura y educación de las subregiones La Sabana, Abades, Piedemonte y Río Mayo.

En estas jornadas se hizo una revisión detallada de los planes municipales y se socializó el Plan Departamental de Contingencia, a fin de coordinar acciones que permitan reducir los riesgos asociados a la disminución de las lluvias y un posible desabastecimiento de agua, incendios forestales o afectaciones al sector agropecuario.

Jorge Tovar Castillo, profesional de la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres, explicó que se pretende acompañar a las administraciones municipales en la actualización de sus protocolos y fortalecer la articulación entre las entidades responsables de la atención de emergencias.

El funcionario recordó la necesidad de adoptar medidas preventivas, entre ellas el uso responsible del agua, la protección de las fuentes hídricas y la prevención de incendios forestales, evitando prácticas como las quemas.

Las mesas técnicas van a continuar en los municipios de La Unión, Pasto y Sandoná, con el objetivo de acompañar a los 64 municipios de Nariño en la revisión y actualización de los planes preventivos frente al fenómeno de El Niño.