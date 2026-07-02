¿Cuándo se posesiona el nuevo Congreso de Colombia? Este es el partido con más curules
Estos son los resultados expedidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil tras la conclusión de los escrutinios.
Los resultados de las elecciones al Congreso de la República en Colombia, que se llevaron a cabo el pasado 8 de marzo, definieron que los partidos Pacto Histórico, del que hace parte el presidente Gustavo Petro, y Centro Democrático, liderado por el exmandatario Álvaro Uribe, serán las principales fuerzas del Senado para el periodo 2026-2030.
En las elecciones se definieron 103 escaños para el Senado de la República y 183 representantes a la Cámara, incluyendo curules de circunscripciones especiales para comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y colombianos en el exterior. Los nuevos miembros asumirán funciones a partir del 20 de julio y ejercerán el cuatrienio 2026-2030.
Tras el escrutinio, se confirmó que el Pacto Histórico ha recibido 4’413,636 votos para el Senado, los cuales equivalen al 22.72%, mientras que el Centro Democrático suma 3’035,715, es decir, 15.62%.
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¿Cuál es el partido que más curules tendrá en el nuevo Congreso?
Siendo así, el partido que obtuvo el mayor número de curules en el Senado de la República fue el Pacto Histórico, consolidándose como la principal fuerza con 25 escaños.
Después del Pacto Histórico y el Centro Democrático quedaron los siguientes movimientos en el Senado:
- Partido Liberal con 2,275,182 (11.71%)
- Coalición de centro Alianza por Colombia con 1,904,154 (9.80%)
- Partido Conservador con 1,863,663 (9.59%)
- Partido de la U con 1,565,786 (8.06%)
Estos resultados ratifican que el actual partido del Gobierno saliente se mantendrá como la principal fuerza política del Senado. Mientras tanto, el uribismo, que en las elecciones de 2022 ocupó el cuarto lugar, ahora volverá a ser el mayor movimiento de la oposición.
Aquí le contamos los senadores y representantes elegidos que conforman este nuevo congreso.
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¿Cómo quedó conformado el nuevo Congreso de la República?
Senadores
Senadores del Pacto Histórico
- Diana Carolina Corcho Mejía
- Pedro Hernando Flórez Porras
- Carmen Patricia Caicedo Omar
- Wilson Neber Arias Castillo
- Laura Cristina Ahumada García
- Walter Alfonso Rodríguez Chaparro, ‘Wally Opina’
- Aida Yolanda Avella Esquivel
- Ferney Silva Idrobo
- Yuly Esmeralda Hernández Silva
- Carlos Alberto Benavides Mora
- Sandra Claudia Chindoy Jamioy
- Jorge Alejandro Ocampo Giraldo
- María Eugenia Londoño Ocampo
- Alex Xavier Flórez Hernández
- Kamelia Edith Zuluaga Navarro
- Agmeth José Escaf Tijerino
- Yaini Isabel Contreras Jiménez
- Cristian Kevin Gómez Paz
- Isabel Cristina Zuleta López
- Martín Alonso Caicedo Carabalí
- Deisy Johana Osorio Márquez
- David Ricardo Racero Mayorca
- Deyci Alejandra Omaña Ortiz ‘Amaranta Hank’
- Orlando Miguel de la Hoz García
- Mary Jurado Palomino
Senadores del Centro Democrático
- Andrés Eduardo Forero Molina
- Rafael Nieto Loaiza
- Claudia Margarita Zuleta Murgas
- Hernán Darío Cadavid Márquez
- Julia Correa Nuttin
- Carlos Manuel Meisel Vergara
- Christian Munir Garcés Aljure
- María Clara Posada Caicedo
- Honorio Miguel Henríquez Pinedo
- Josué Alirio Barrera Rodríguez
- Esteban Quintero Cardona
- Enrique Cabrales Baquero
- Óscar Leonardo Villamizar Meneses
- Juan Fernando Espinal Ramírez
- María Angélica Guerra López
- Juan Fernando Caicedo Callejas
- Zandra María Bernal Rincón
Senadores del Partido Liberal
- Lidio Arturo García Turbay
- Yessid Enrique Pulgar Daza
- María Eugenia Lopera Monsalve
- Alix Yirley Vargas Torrado
- Gersson Vargas Valdeleón
- Camilo Andrés Torres Villalba
- Leonardo De Jesús Gallego Arroyave
- Óscar Hernán Sánchez León
- Héctor Olimpo Espinosa Oliver
- Fabio Raúl Amín Saleme
- Santiago Montoya Montoya
- Álvaro Henry Monedero Rivera
- Laura Ester Fortich Sánchez
Senadores de Alianza Verde
- Jonathan Ferney Pulido Hernández ‘Jota Pe Hernández’
- Luis Carlos Rúa Sánchez, ‘el Elefante blanco’
- Andrea Padilla Villarraga
- John Edickson Amaya Rodríguez
- Ariel Fernando Ávila Martínez
- Gustavo Adolfo Moreno Hurtado
- José Gutemberg Macea Gómez
- Duvalier Sánchez Arango
- Wilder Iberson Escobar Ortiz
- Luis Alfonso Mejía Núñez
- Carlos Eduardo Enríquez Caicedo
senadores del Partido Conservador
- Nadia Georgette Blel Scaff
- Wadith Alberto Manzur Imbett
- Daniel Restrepo Carmona
- David Alejandro Abarguil Assis
- Miguel Ángel Barreto Castillo
- Diela Liliana Benavides Solarte
- Marcos Daniel Pineda García
- Luis Eduardo Díaz Mateus
- Juan Carlos García Gómez
- Santiago Barreto Triana
Senadores del Partido de la U
- Norma Hurtado Sánchez
- Juan Carlos Garcés Rojas
- Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza
- Alfredo Rafael Deluque Zuleta
- John Moisés Besaille Fayad
- Ana Paola García Soto
- María Irma Noreña Arboleda
- Antonio José Correa
Senadores del Cambio Radical – Alma
- Eduardo Miguel Espitia Cabrales
- José Nicolás Gómez Medina
- Selmen David Abana Cano
- Didier Lobo Chinchilla
- Gonzalo Dimas Baute González
- Carlos Mario Farelo Daza
- Nelson Javier López Rodríguez
Senadores de Ahora Colombia
- Manuel Antonio Vírguez Piraquive
- Ana Paola Agudelo García
- Carlos Eduardo Guevara Villabón
- Jennifer Dalley Pedraza Sandoval
- María Lucía Villalba Gómez
Senadores de Salvación Nacional
- Enrique Gómez Martínez
- Sara Jimena Castellanos Rodríguez
- Germán Andrés Rodríguez Prieto
- John Alejandro Bermeo Rodríguez
Circunscripción de indígenas
- Martha Isabel Peralta Epieyú (Mais)
- José Wilman Tumbo Chepe (Minga)
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Representantes a la Cámara
Bogotá
Pacto Histórico
- María Fernanda Carrascal Rojas
- Laura Daniela Beltrán Palomares, ‘Lalis’
- María del Mar Pizarro García
- Daniel Mauricio Monroy Hernández
- Heráclito Ladinez Suárez
- Claudia Teresa Romero Nader
- Jairo León Vargas
- Gabriel Becerra Yañez
Centro Democrático
- Daniel Felipe Briceño Montes
- Jose Jaime Uscategui Pastrana
- Nelly Patricia Mosquera Murcia
- David Gerardo Cote Rodríguez
- Luz Marina Gordillo Salinas
- Josías Fiesco Agudelo
Alianza Verde
- Catherine Juvinao Clavjo
- Mauricio Andrés Toro Orjuela
Salvación Nacional
- Carol Stefanny Borda Acevedo
Partido Liberal
- Bleidy del Carmen Pérez Ballestas
Cundinamarca
Pacto Histórico
- Heiner de Jesús Gaitán Parra
- Francy Natalia Moreno Puin
- Yeisson Gerardo Sua Cajamarca Zapata
Centro Democrático - MIRA
- Hilda Gutiérrez
- Dania Maritza Alvarez Barrera
Partido Conservador
- Julio Roberto Salazar Perdomo
- Partido Demócrata Colombiano
- Daniel Felipe Bernal Montealegre
Amazonas
Partido Liberal
- Monica Karina Bocanegra Pantoja
La voz del Amazonas
- Orlando Rayo Acosta
Antioquia
Centro Democrático
- Andrés Felipe Guerra Hoyos
- Jose Gregorio Orjuela Perez
- Melissa Orrego Eusse
- Oscar Dario Pérez Pineda
- Ana Ligia Mora Martínez
- Juan David Zuluaga Zuluaga
- Jhon Jairo Berrio López
Pacto Histórico
- Hernán Muriel Pérez
- Luz Veronica Estrada Holguin
- David Alejandro Toro Ramírez
Partido Liberal
- Camilo Andrés Gomez Mosquera
- Diver Ney Franco Tejada
Creemos
- Luis Guillermo Patiño Aristizabal
- Simon Molina Gómez
Partido Conservador
- Jaime Alonso Cano Ramírez
- Luis Miguel López Aristizábal
Cambio Radical
- Nataly Velez Lopera
Arauca
Partido Liberal
- Germán Rogelio Rozo Anis
- Jose Trinidad Sierra Sierra
Atlántico
Cambio Radical
- Estefanel Gutiérrez Pérez
- Welfran Junior Mendoza Torres
- Samir Eduardo Radi Chemas
Pacto Histórico
- Jaime Arturo Santamaría Acosta
- Andrea Camila Vargas De la Hoz
Partido Liberal
- Jezmi Lizeth Barraza Arraut
- Cesar Antonio Barrera Vergara
Bolívar
Partido Conservador
- Maria Camila Salas Salas
- Juliana Aray Franco
- Andrés Guillermo Montes Celedón
Partido Liberal
- Yolanda Wong Baldiris
Pacto Histórico
- Amaury Julio Pérez
Centro Democrático - MIRA
- Jose Ricardo Ardila Pinedo
Boyacá
Alianza Verde
- Yamit Noe Hurtado Neira
- Jaime Raúl Salamanca Torres
Pacto Histórico
- Jose Luis Bohorquez López
Centro Democrático
- Eduar Alexis Triana Rincón
Partido Conservador - Salvación Nacional
- Ingrid Marlen Sogamosos Alfonso
Partido Liberal
- Hector David Chaparro Chaparro
Caldas
Pacto Histórico - Alianza Verde
- Santiago Osorio Marín
- Erika Milena Muñoz Villareal
Partido Liberal
- José Octavio Cardona León
Partido así
- Manuel Orlando Correa Bedoya
Partido Conservador
- Juan Manuel Londoño Jaramillo
Caquetá
Coalición Caquetá
- Juan Pablo Duqué Gonzaléz
Cambio Radical - MIRA
- Leonardo Ramón Ramírez
Casanare
Centro Democrático
- Arledy Alvarado Patiño
Alianza Verde
- Diego Fernando García Alfonso
Cauca
Pacto Histórico
- Jorge Hernán Bastidas Rosero
- Luz Mirian Moncayo
Partido Liberal
- Edgar Gómez Castillo
Fuerza Cauca
- Victor Andrés Armero Hernández
Cesar
Pacto Histórico
- Alexandra Pineda Ortiz
Partido Liberal
- Mello Castro Gonzalez
Centro Democrático
- Gilma Rosa Gomez Urdiales
Partido Conservador
- Alfredo Ape Cuello Baute
Chocó
Partido Liberal
- Omar Francisco Vidal Rojas
- Sandra Tatiana Palacios Maturana
Córdoba
Primero, Córdoba.
- Juan David Rangel Yáñez
- Martha Isabel Ruiz Solera
- Heidy Johanna Torres Becerra
Pacto Histórico
- Luis Fernando Ballesteros
Cambio Radical
- Jose Luis Abdalla Olivera
Guanía
Partido de la U
- Jhonn Alexander Molina Betancur
Cambio Radical
- Carlos Alberto Cuenca Chaux
Guaviare
Partido Conservador
- Jorge Alexander Quevedo Herrera
Partido Liberal
- Alexander Harley Bermudez Lasso
Huila
Partido Liberal
- Flora Perdomo Andrade
- Lucy Mireya Bravo Obando
Pacto Histórico
- Lourdes Paola Mateus Serrano
Cambio Radical
- Julio Cesar Triana Quintero
La Guajira
Partido de la U
- Jorge Armando Figueroa Angarita
Partido Conservador
- Juan Loreto Gomez Soto
Magdalena
Partido Liberal
- Kelyn Johana Gonzalez Duarte
Centro Democrático
- Chadan Francisco Rosado Taylor
Pacto Histórico
- Jose Felipe Hernández Polo
Coalición Demócrata Amplia por la Paz
- Elizabeth Sabina Molina Campo
Partido Conservador
- Franklin Del Cristo Lozano de la Ossa
Meta
Centro Democrático
- Daruin Castellanos Romero
Pacto Histórico
- María del Carmen Mayusa Cruz
Partido de la U
- Milton Virgilio Carreño Sánchez
Nariño
Pacto Histórico
- Erick Adrian Velasco Burbano
Partido Conservador
- Carlos Alberto Pantoja Cortes
Partido Liberal
- Julio Aníbal Álvarez López
Avancemos, Nariño.
- Alejandra Gabriela Abasolo Gómez
Norte de Santander
Partido Conservador
- Jose Luis Duarte Contreras
Partido de la U
- Mónica Bocanegra
Partido Liberal
- Luis Ariel Francisco Rodríguez
Centro Democrático
- Juan Felipe Corzo Álvarez
Cambio Radical
- Eimy Julieth Suárez González
Putumayo
Centro Democrático
- Diego Zambrano
Quindío
Centro Democrático
- Jesús Armando Bedoya Rodríguez
Pacto Histórico
- Miguel Ángel Grisales Suárez
Cambio Radical
- John Edgar Pérez Rojas
Risaralda
Pacto Histórico
- Fernando Arias Cardona
Cambio Radical
- Franyela Bermúdez Serna
Centro Democrático
- José Durgués Espinosa Martínez
Partido Liberal
- José Fredy Arias Herrera
San Andrés y Providencia
Centro Democrático
- Mónica Bocanegra
Santander
Pacto Histórico
- Camilo Alfonso Torres Prada
Centro Democrático
- Jonathan Eduardo Pineda Lopez
- Miguel Ángel Pinto Rueda
Partido de la U
- Diego Fran Ariza Pérez
Partido Conservador
- Guillermo León Blanco Valencia
Partido Liberal
- Mario Jose Carvajal Jaimes
Alianza Verde
- Luis Ferley Sierra Jaimes
Sucre
Partido Liberal
- Pedro Antonio Paternina Gulfo
Partido Político de la Fuerza
- Alejandro De la Ossa Lacayo
Partido de la U
- Milene Jarava Diaz
Tolima
Partido Conservador
- Guillermo Ignacio Alvira Acosta
- Delcy Esperanza Isaza Buenaventura
- José Alejandro Martínez Sánchez
Pacto Histórico - Alianza Verde
- Marco Emilio Hincapié
- Renzo Alexander García
Centro Democrático
- Carlos Edward Osorio Aguiar
Valle del Cauca
Pacto Histórico
- Alfredo Mondragón Garzón
- Ana Leidy Erazo Ruiz
- Jorge Augusto Palacio Garzón
- Laura Isabel Vera Zapata
- Carlos Eduardo Arizabaleta
- Paola Andrea Quiñones D’Haro
Partido de la U
- Víctor Manuel Salcedo Guerrero
- Luis Alfonso Chávez Rivera
Centro Democrático
- Santiago Castro Gómez
- Jaime Ignacio Arizabaleta Fajardo
Partido Liberal
- David Pinilla Calero
Liga de Gobernantes
- Hernando Gonzalez
Ahora Colombia
- Juan Pablo Rojas Suárez
Vaupés
Partido de la U
- Liliana Hernández Melo
Partido así
- Oscar Fabian Espinosa
Vichada
Partido Liberal
- Luis Carlos Álvarez
Partido de la U
- Juan David Londoño
Consulados
Centro Democrático
- Pedro Alejandro Murcia Lamprea
Afrodescendientes
Partido Ecologista Colombiano
- Benildo Estupiñan
Expresión afroambiental
- Omar Bonilla
Indígenas
MAIS
- Linderman Andrada
- Carlos Calvo
Comunidad raizal
- Jay Pang
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