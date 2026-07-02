Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

02 jul 2026 Actualizado 06:34

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Actualidad

¿Cuándo se posesiona el nuevo Congreso de Colombia? Este es el partido con más curules

Estos son los resultados expedidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil tras la conclusión de los escrutinios.

Imagen de referencia, foto Gettyimages y Canva.

Imagen de referencia, foto Gettyimages y Canva.

Imagen de referencia, foto Gettyimages y Canva.

Cristian D Beltrán

Añadir Caracol Radio en Google

Los resultados de las elecciones al Congreso de la República en Colombia, que se llevaron a cabo el pasado 8 de marzo, definieron que los partidos Pacto Histórico, del que hace parte el presidente Gustavo Petro, y Centro Democrático, liderado por el exmandatario Álvaro Uribe, serán las principales fuerzas del Senado para el periodo 2026-2030.

En las elecciones se definieron 103 escaños para el Senado de la República y 183 representantes a la Cámara, incluyendo curules de circunscripciones especiales para comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y colombianos en el exterior. Los nuevos miembros asumirán funciones a partir del 20 de julio y ejercerán el cuatrienio 2026-2030.

Tras el escrutinio, se confirmó que el Pacto Histórico ha recibido 4’413,636 votos para el Senado, los cuales equivalen al 22.72%, mientras que el Centro Democrático suma 3’035,715, es decir, 15.62%.

Puede leer: Bogotá ofrece talleres GRATIS de gestión financiera y financiamiento de empresa: así puede aplicar

¿Cuál es el partido que más curules tendrá en el nuevo Congreso?

Siendo así, el partido que obtuvo el mayor número de curules en el Senado de la República fue el Pacto Histórico, consolidándose como la principal fuerza con 25 escaños.

Después del Pacto Histórico y el Centro Democrático quedaron los siguientes movimientos en el Senado:

  • Partido Liberal con 2,275,182 (11.71%)
  • Coalición de centro Alianza por Colombia con 1,904,154 (9.80%)
  • Partido Conservador con 1,863,663 (9.59%)
  • Partido de la U con 1,565,786 (8.06%)

Estos resultados ratifican que el actual partido del Gobierno saliente se mantendrá como la principal fuerza política del Senado. Mientras tanto, el uribismo, que en las elecciones de 2022 ocupó el cuarto lugar, ahora volverá a ser el mayor movimiento de la oposición.

Aquí le contamos los senadores y representantes elegidos que conforman este nuevo congreso.

Le puede interesar: Qué países integran el BID: Lista actual y diferencias entre miembros prestatarios y no prestatarios

¿Cómo quedó conformado el nuevo Congreso de la República?

Senadores

Senadores del Pacto Histórico

  • Diana Carolina Corcho Mejía
  • Pedro Hernando Flórez Porras
  • Carmen Patricia Caicedo Omar
  • Wilson Neber Arias Castillo
  • Laura Cristina Ahumada García
  • Walter Alfonso Rodríguez Chaparro, ‘Wally Opina’
  • Aida Yolanda Avella Esquivel
  • Ferney Silva Idrobo
  • Yuly Esmeralda Hernández Silva
  • Carlos Alberto Benavides Mora
  • Sandra Claudia Chindoy Jamioy
  • Jorge Alejandro Ocampo Giraldo
  • María Eugenia Londoño Ocampo
  • Alex Xavier Flórez Hernández
  • Kamelia Edith Zuluaga Navarro
  • Agmeth José Escaf Tijerino
  • Yaini Isabel Contreras Jiménez
  • Cristian Kevin Gómez Paz
  • Isabel Cristina Zuleta López
  • Martín Alonso Caicedo Carabalí
  • Deisy Johana Osorio Márquez
  • David Ricardo Racero Mayorca
  • Deyci Alejandra Omaña Ortiz ‘Amaranta Hank’
  • Orlando Miguel de la Hoz García
  • Mary Jurado Palomino

Senadores del Centro Democrático

  • Andrés Eduardo Forero Molina
  • Rafael Nieto Loaiza
  • Claudia Margarita Zuleta Murgas
  • Hernán Darío Cadavid Márquez
  • Julia Correa Nuttin
  • Carlos Manuel Meisel Vergara
  • Christian Munir Garcés Aljure
  • María Clara Posada Caicedo
  • Honorio Miguel Henríquez Pinedo
  • Josué Alirio Barrera Rodríguez
  • Esteban Quintero Cardona
  • Enrique Cabrales Baquero
  • Óscar Leonardo Villamizar Meneses
  • Juan Fernando Espinal Ramírez
  • María Angélica Guerra López
  • Juan Fernando Caicedo Callejas
  • Zandra María Bernal Rincón

Senadores del Partido Liberal

  • Lidio Arturo García Turbay
  • Yessid Enrique Pulgar Daza
  • María Eugenia Lopera Monsalve
  • Alix Yirley Vargas Torrado
  • Gersson Vargas Valdeleón
  • Camilo Andrés Torres Villalba
  • Leonardo De Jesús Gallego Arroyave
  • Óscar Hernán Sánchez León
  • Héctor Olimpo Espinosa Oliver
  • Fabio Raúl Amín Saleme
  • Santiago Montoya Montoya
  • Álvaro Henry Monedero Rivera
  • Laura Ester Fortich Sánchez

Senadores de Alianza Verde

  • Jonathan Ferney Pulido Hernández ‘Jota Pe Hernández’
  • Luis Carlos Rúa Sánchez, ‘el Elefante blanco’
  • Andrea Padilla Villarraga
  • John Edickson Amaya Rodríguez
  • Ariel Fernando Ávila Martínez
  • Gustavo Adolfo Moreno Hurtado
  • José Gutemberg Macea Gómez
  • Duvalier Sánchez Arango
  • Wilder Iberson Escobar Ortiz
  • Luis Alfonso Mejía Núñez
  • Carlos Eduardo Enríquez Caicedo

senadores del Partido Conservador

  • Nadia Georgette Blel Scaff
  • Wadith Alberto Manzur Imbett
  • Daniel Restrepo Carmona
  • David Alejandro Abarguil Assis
  • Miguel Ángel Barreto Castillo
  • Diela Liliana Benavides Solarte
  • Marcos Daniel Pineda García
  • Luis Eduardo Díaz Mateus
  • Juan Carlos García Gómez
  • Santiago Barreto Triana

Senadores del Partido de la U

  • Norma Hurtado Sánchez
  • Juan Carlos Garcés Rojas
  • Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza
  • Alfredo Rafael Deluque Zuleta
  • John Moisés Besaille Fayad
  • Ana Paola García Soto
  • María Irma Noreña Arboleda
  • Antonio José Correa

Senadores del Cambio Radical – Alma

  • Eduardo Miguel Espitia Cabrales
  • José Nicolás Gómez Medina
  • Selmen David Abana Cano
  • Didier Lobo Chinchilla
  • Gonzalo Dimas Baute González
  • Carlos Mario Farelo Daza
  • Nelson Javier López Rodríguez

Senadores de Ahora Colombia

  • Manuel Antonio Vírguez Piraquive
  • Ana Paola Agudelo García
  • Carlos Eduardo Guevara Villabón
  • Jennifer Dalley Pedraza Sandoval
  • María Lucía Villalba Gómez

Senadores de Salvación Nacional

  • Enrique Gómez Martínez
  • Sara Jimena Castellanos Rodríguez
  • Germán Andrés Rodríguez Prieto
  • John Alejandro Bermeo Rodríguez

Circunscripción de indígenas

  • Martha Isabel Peralta Epieyú (Mais)
  • José Wilman Tumbo Chepe (Minga)

También le puede interesar: Tribunal negó tutela que cuestionaba presidencia de Abelardo De la Espriella por doble nacionalidad

Representantes a la Cámara

Bogotá

Pacto Histórico

  • María Fernanda Carrascal Rojas
  • Laura Daniela Beltrán Palomares, ‘Lalis’
  • María del Mar Pizarro García
  • Daniel Mauricio Monroy Hernández
  • Heráclito Ladinez Suárez
  • Claudia Teresa Romero Nader
  • Jairo León Vargas
  • Gabriel Becerra Yañez

Centro Democrático

  • Daniel Felipe Briceño Montes
  • Jose Jaime Uscategui Pastrana
  • Nelly Patricia Mosquera Murcia
  • David Gerardo Cote Rodríguez
  • Luz Marina Gordillo Salinas
  • Josías Fiesco Agudelo

Alianza Verde

  • Catherine Juvinao Clavjo
  • Mauricio Andrés Toro Orjuela

Salvación Nacional

  • Carol Stefanny Borda Acevedo

Partido Liberal

  • Bleidy del Carmen Pérez Ballestas

Cundinamarca

Pacto Histórico

  • Heiner de Jesús Gaitán Parra
  • Francy Natalia Moreno Puin
  • Yeisson Gerardo Sua Cajamarca Zapata

Centro Democrático - MIRA

  • Hilda Gutiérrez
  • Dania Maritza Alvarez Barrera

Partido Conservador

  • Julio Roberto Salazar Perdomo
  • Partido Demócrata Colombiano
  • Daniel Felipe Bernal Montealegre

Amazonas

Partido Liberal

  • Monica Karina Bocanegra Pantoja

La voz del Amazonas

  • Orlando Rayo Acosta

Antioquia

Centro Democrático

  • Andrés Felipe Guerra Hoyos
  • Jose Gregorio Orjuela Perez
  • Melissa Orrego Eusse
  • Oscar Dario Pérez Pineda
  • Ana Ligia Mora Martínez
  • Juan David Zuluaga Zuluaga
  • Jhon Jairo Berrio López

Pacto Histórico

  • Hernán Muriel Pérez
  • Luz Veronica Estrada Holguin
  • David Alejandro Toro Ramírez

Partido Liberal

  • Camilo Andrés Gomez Mosquera
  • Diver Ney Franco Tejada

Creemos

  • Luis Guillermo Patiño Aristizabal
  • Simon Molina Gómez

Partido Conservador

  • Jaime Alonso Cano Ramírez
  • Luis Miguel López Aristizábal

Cambio Radical

  • Nataly Velez Lopera

Arauca

Partido Liberal

  • Germán Rogelio Rozo Anis
  • Jose Trinidad Sierra Sierra

Atlántico

Cambio Radical

  • Estefanel Gutiérrez Pérez
  • Welfran Junior Mendoza Torres
  • Samir Eduardo Radi Chemas

Pacto Histórico

  • Jaime Arturo Santamaría Acosta
  • Andrea Camila Vargas De la Hoz

Partido Liberal

  • Jezmi Lizeth Barraza Arraut
  • Cesar Antonio Barrera Vergara

Bolívar

Partido Conservador

  • Maria Camila Salas Salas
  • Juliana Aray Franco
  • Andrés Guillermo Montes Celedón

Partido Liberal

  • Yolanda Wong Baldiris

Pacto Histórico

  • Amaury Julio Pérez

Centro Democrático - MIRA

  • Jose Ricardo Ardila Pinedo

Boyacá

Alianza Verde

  • Yamit Noe Hurtado Neira
  • Jaime Raúl Salamanca Torres

Pacto Histórico

  • Jose Luis Bohorquez López

Centro Democrático

  • Eduar Alexis Triana Rincón

Partido Conservador - Salvación Nacional

  • Ingrid Marlen Sogamosos Alfonso

Partido Liberal

  • Hector David Chaparro Chaparro

Caldas

Pacto Histórico - Alianza Verde

  • Santiago Osorio Marín
  • Erika Milena Muñoz Villareal

Partido Liberal

  • José Octavio Cardona León

Partido así

  • Manuel Orlando Correa Bedoya

Partido Conservador

  • Juan Manuel Londoño Jaramillo

Caquetá

Coalición Caquetá

  • Juan Pablo Duqué Gonzaléz

Cambio Radical - MIRA

  • Leonardo Ramón Ramírez

Casanare

Centro Democrático

  • Arledy Alvarado Patiño

Alianza Verde

  • Diego Fernando García Alfonso

Cauca

Pacto Histórico

  • Jorge Hernán Bastidas Rosero
  • Luz Mirian Moncayo

Partido Liberal

  • Edgar Gómez Castillo

Fuerza Cauca

  • Victor Andrés Armero Hernández

Cesar

Pacto Histórico

  • Alexandra Pineda Ortiz

Partido Liberal

  • Mello Castro Gonzalez

Centro Democrático

  • Gilma Rosa Gomez Urdiales

Partido Conservador

  • Alfredo Ape Cuello Baute

Chocó

Partido Liberal

  • Omar Francisco Vidal Rojas
  • Sandra Tatiana Palacios Maturana

Córdoba

Primero, Córdoba.

  • Juan David Rangel Yáñez
  • Martha Isabel Ruiz Solera
  • Heidy Johanna Torres Becerra

Pacto Histórico

  • Luis Fernando Ballesteros

Cambio Radical

  • Jose Luis Abdalla Olivera

Guanía

Partido de la U

  • Jhonn Alexander Molina Betancur

Cambio Radical

  • Carlos Alberto Cuenca Chaux

Guaviare

Partido Conservador

  • Jorge Alexander Quevedo Herrera

Partido Liberal

  • Alexander Harley Bermudez Lasso

Huila

Partido Liberal

  • Flora Perdomo Andrade
  • Lucy Mireya Bravo Obando

Pacto Histórico

  • Lourdes Paola Mateus Serrano

Cambio Radical

  • Julio Cesar Triana Quintero

La Guajira

Partido de la U

  • Jorge Armando Figueroa Angarita

Partido Conservador

  • Juan Loreto Gomez Soto

Magdalena

Partido Liberal

  • Kelyn Johana Gonzalez Duarte

Centro Democrático

  • Chadan Francisco Rosado Taylor

Pacto Histórico

  • Jose Felipe Hernández Polo

Coalición Demócrata Amplia por la Paz

  • Elizabeth Sabina Molina Campo

Partido Conservador

  • Franklin Del Cristo Lozano de la Ossa

Meta

Centro Democrático

  • Daruin Castellanos Romero

Pacto Histórico

  • María del Carmen Mayusa Cruz

Partido de la U

  • Milton Virgilio Carreño Sánchez

Nariño

Pacto Histórico

  • Erick Adrian Velasco Burbano

Partido Conservador

  • Carlos Alberto Pantoja Cortes

Partido Liberal

  • Julio Aníbal Álvarez López

Avancemos, Nariño.

  • Alejandra Gabriela Abasolo Gómez

Norte de Santander

Partido Conservador

  • Jose Luis Duarte Contreras

Partido de la U

  • Mónica Bocanegra

Partido Liberal

  • Luis Ariel Francisco Rodríguez

Centro Democrático

  • Juan Felipe Corzo Álvarez

Cambio Radical

  • Eimy Julieth Suárez González

Putumayo

Centro Democrático

  • Diego Zambrano

Quindío

Centro Democrático

  • Jesús Armando Bedoya Rodríguez

Pacto Histórico

  • Miguel Ángel Grisales Suárez

Cambio Radical

  • John Edgar Pérez Rojas

Risaralda

Pacto Histórico

  • Fernando Arias Cardona

Cambio Radical

  • Franyela Bermúdez Serna

Centro Democrático

  • José Durgués Espinosa Martínez

Partido Liberal

  • José Fredy Arias Herrera

San Andrés y Providencia

Centro Democrático

  • Mónica Bocanegra

Santander

Pacto Histórico

  • Camilo Alfonso Torres Prada

Centro Democrático

  • Jonathan Eduardo Pineda Lopez
  • Miguel Ángel Pinto Rueda

Partido de la U

  • Diego Fran Ariza Pérez

Partido Conservador

  • Guillermo León Blanco Valencia

Partido Liberal

  • Mario Jose Carvajal Jaimes

Alianza Verde

  • Luis Ferley Sierra Jaimes

Sucre

Partido Liberal

  • Pedro Antonio Paternina Gulfo

Partido Político de la Fuerza

  • Alejandro De la Ossa Lacayo

Partido de la U

  • Milene Jarava Diaz

Tolima

Partido Conservador

  • Guillermo Ignacio Alvira Acosta
  • Delcy Esperanza Isaza Buenaventura
  • José Alejandro Martínez Sánchez

Pacto Histórico - Alianza Verde

  • Marco Emilio Hincapié
  • Renzo Alexander García

Centro Democrático

  • Carlos Edward Osorio Aguiar

Valle del Cauca

Pacto Histórico

  • Alfredo Mondragón Garzón
  • Ana Leidy Erazo Ruiz
  • Jorge Augusto Palacio Garzón
  • Laura Isabel Vera Zapata
  • Carlos Eduardo Arizabaleta
  • Paola Andrea Quiñones D’Haro

Partido de la U

  • Víctor Manuel Salcedo Guerrero
  • Luis Alfonso Chávez Rivera

Centro Democrático

  • Santiago Castro Gómez
  • Jaime Ignacio Arizabaleta Fajardo

Partido Liberal

  • David Pinilla Calero

Liga de Gobernantes

  • Hernando Gonzalez

Ahora Colombia

  • Juan Pablo Rojas Suárez

Vaupés

Partido de la U

  • Liliana Hernández Melo

Partido así

  • Oscar Fabian Espinosa

Vichada

Partido Liberal

  • Luis Carlos Álvarez

Partido de la U

  • Juan David Londoño

Consulados

Centro Democrático

  • Pedro Alejandro Murcia Lamprea

Afrodescendientes

Partido Ecologista Colombiano

  • Benildo Estupiñan

Expresión afroambiental

  • Omar Bonilla

Indígenas

MAIS

  • Linderman Andrada
  • Carlos Calvo

Comunidad raizal

  • Jay Pang

Siga leyendo: Restrepo sostuvo su primer encuentro con el Banco Mundial para “impulsar el bienestar colombiano”

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir