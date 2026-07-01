Se estrena el primer tráiler de la nueva versión de la serie de televisión ‘Guardianes de la bahía’

MARINA DEL REY, CA - FEBRUARY 18: Stephen Amell attends the open casting call for Fox’s “Baywatch” at the Marina Del Rey Marriott on February 18, 2026 in Marina del Rey, California. (Photo by Stewart Cook/Fox via Getty Images) / Frank Micelotta

Este miércoles se lanzó el primer tráiler de la nueva versión de la serie de televisión ‘Guardianes de la bahía’.

En este primer avance, Hobie Buchannon, interpretado por Stephen Amell, afirma que ser capitán de ‘Guardianes de la bahía’ es “el mejor trabajo del mundo”.

También presenta al reparto, que incluye a Jessica Belkin, Hassie Harrison, Shay Mitchell, Thaddeus LaGrone, Noah Beck y Brooks Nader.

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En la nueva temporada de ‘Guardianes de la bahía’, Hobie Buchannon se convierte en capitán de los ‘Guardianes de la bahía’, siguiendo los pasos de su legendario padre, Mitch, interpretado por David Hasselhoff en la serie original.

El mundo de Hobie da un vuelco cuando su hija, Charlie Vale, aparece en su puerta ansiosa por continuar con el legado de la familia Buchannon.

‘Guardianes de la bahía’ continúa el legado del programa original estrenado en 1989.

La serie contó con estrellas como Pamela Anderson, Carmen Electra y Jason Momoa.

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‘Guardianes de la bahía’ fue el programa más visto en el mundo, se transmitió en más de 200 países y llegó a más de mil millones de espectadores semanalmente en su punto máximo en 1996.

La película de 2017 ‘Guardianes de la bahía’ presentó a Dwayne Johnson y Zac Efron como los protectores de las playas para una nueva generación.

‘Guardianes de la bahía’ se estrenará en enero de 2027.