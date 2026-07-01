Qué países integran el BID: Lista actual y diferencias entre miembros prestatarios y no prestatarios

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desde su creación en el año 1959, ha trabajado para, según la entidad, “mejorar la calidad de vida de millones de personas en 26 países miembros prestatarios en América Latina y el Caribe”.

De acuerdo a la información oficial, esta organización ayuda a dichos miembros brindándoles apoyo financiero y técnico, donde dicha asistencia llega directamente a los gobiernos nacionales, subnacionales y otras entidades que estén presentes en cada uno de los territorios.

“Llevamos a cabo investigaciones de vanguardia y desarrollamos soluciones innovadoras para enfrentar los desafíos del desarrollo, tanto a nivel local como global”, señaló el BID en su portal web.

Le puede interesar: Ya no podrá pedir el Día de la Familia en las empresas: tenga en cuenta estas fechas clave en julio

¿Qué países integran actualmente el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)?

De acuerdo al portal web oficial de la entidad, dicha organización está compuesta por 48 países, los cuales se dividen en dos grupos principales para la toma de decisiones y el financiamiento, denominados miembros prestatarios y no prestatarios.

Países miembros prestatarios

El BID tiene 26 países miembros prestatarios, todos ellos en América Latina y el Caribe. Juntos, reciben poco más del 50% del poder de voto en el directorio de la institución.

Bahamas

Barbados

Belice

Bolivia

Costa Rica

República Dominicana

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Guyana

Haití

Honduras

Jamaica

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Surinam

Trinidad

Tobago

Uruguay

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Perú

Venezuela

También le puede interesar: Alcaldía de Cali abre nueva convocatoria de ‘Mi Cali Beca’ para acceder a la educación superior

Países miembros no prestatarios

Los países miembros no prestatarios del BID incluyen a:

Estados Unidos

Canadá

Japón

Israel

República de Corea

República Popular de China

Alemania

Austria

Bélgica

Croacia

Dinamarca

Eslovenia

España

Finlandia

Francia

Holanda

Italia

Noruega

Portugal

Reino Unido

Suecia

Suiza

Puede leer: Danny Glover, recordado por su papel como Murtaugh en ‘Arma mortal’, es diagnosticado con Alzheimer

¿Cuál es la diferencia de estos dos grupos?

De acuerdo a la página oficial de la institución, ser un miembro no prestatario del BID son aquellos países que tienen la capacidad de brindar apoyo financiero, ya sea en forma de capital integrado como en cuanto a las suscripciones de capital a los países prestatarios.

“El BID (Banco Interamericano de Desarrollo) utiliza un sistema de votación ponderada para la toma de decisiones entre sus países miembros. El poder de voto de cada miembro se determina según sus contribuciones al Banco. Este sistema garantiza que el poder de voto refleja el compromiso financiero de cada miembro, proporcionando una forma estructurada para que los países influyan en las decisiones basadas en su nivel de inversión en el Banco”, resaltó el Banco.

El primer grupo no puede solicitar ningún tipo de préstamo o financiamiento al Banco Interamericano de Desarrollo, a diferencia del segundo grupo, cuyos miembros son principalmente países latinoamericanos.

“Asimismo, los países miembros no prestatarios se benefician de los procesos de adquisiciones y contrataciones, ya que solo empresas de los países miembros pueden procurar bienes y servicios a los proyectos financiados por el BID. El Banco, además, solo contrata a ciudadanos de sus países miembros”, explica el BID.

También puede leer: Murió Victor Willis, vocalista, fundador, famoso policía de Village People y autor del éxito “YMCA”.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: