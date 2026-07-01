Bogotá ofrece talleres GRATIS de gestión financiera y financiamiento de empresa: así puede aplicar

Si usted es propietario de un negocio en la ciudad o cuenta con un emprendimiento, sin importar que sea pequeño, mediano o micro, y quiere aprender cómo gestionar financieramente un establecimiento, no se preocupe, ya que la Alcaldía Mayor de Bogotá habilitará una serie de talleres, los mismos que serán coordinados por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB).

Dicha oferta educacional es totalmente gratuita y va dirigida a dueños de negocios, emprendedores o gerentes de empresas de la ciudad y será desarrollada durante todo el mes de julio de 2026.

De acuerdo a la institución privada, estos talleres serán llevados a cabo virtualmente, teniendo como base una ruta práctica donde los aprendices tendrán la posibilidad de aprender sobre sus números, identificar oportunidades y mejorar la productividad de un negocio con herramientas aplicables desde el día uno.

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¿Cómo aplicar a los talleres gratuitos de gestión financiera y financiamiento de empresa ofrecidos por la Cámara de Comercio de Bogotá?

De acuerdo a la información oficial, los cursos estarán programados para llevarse a cabo en diferentes días vía Zoom, los mismos que son de inscripción gratuita.

Aquí le compartiremos la programación y sus respectivos enlaces de aplicación:

Fecha: Viernes 3 de julio de 2026 - Servicio: Gestión Financiera - Estructuración de costos y precios - Horario: 8:00 de la mañana hasta las 12:00 de la tarde - Enlace: https://us02web.zoom.us/meeting/register/CCp5nGaCQWqHdMiXCQL6Xw

Viernes 3 de julio de 2026 - Gestión Financiera - Estructuración de costos y precios - 8:00 de la mañana hasta las 12:00 de la tarde - https://us02web.zoom.us/meeting/register/CCp5nGaCQWqHdMiXCQL6Xw Fecha: Miércoles 8 de julio de 2026 - Servicio: Gestión Financiera - Gestión del flujo de caja y capital de trabajo - Horario: 8:00 de la mañana hasta las 12:00 de la tarde - Enlace: https://us02web.zoom.us/meeting/register/U4gsGV3oS5-GNKNXw6uk7g#/registration

Miércoles 8 de julio de 2026 - Gestión Financiera - Gestión del flujo de caja y capital de trabajo - 8:00 de la mañana hasta las 12:00 de la tarde - https://us02web.zoom.us/meeting/register/U4gsGV3oS5-GNKNXw6uk7g#/registration Fecha: viernes 10 de julio de 2026 - Servicio: Gestión Financiera - Finanzas para el crecimiento y acceso a financiamiento - Horario: 8:00 de la mañana hasta las 12:00 de la tarde - Enlace: https://us02web.zoom.us/meeting/register/lmraWe3ySuqi3XQAG-PjhA#/registration

viernes 10 de julio de 2026 - Gestión Financiera - Finanzas para el crecimiento y acceso a financiamiento - 8:00 de la mañana hasta las 12:00 de la tarde - https://us02web.zoom.us/meeting/register/lmraWe3ySuqi3XQAG-PjhA#/registration Fecha: miércoles 15 de julio de 2026 - Servicio: Gestión Financiera - Fundamentos financieros para la toma de decisiones - Horario: 1:00 de la tarde hasta las 5:00 de la tarde - Enlace: https://us02web.zoom.us/meeting/register/LXoJXa7qTma6KA9LuXX_Sw#/registration

miércoles 15 de julio de 2026 - Gestión Financiera - Fundamentos financieros para la toma de decisiones - 1:00 de la tarde hasta las 5:00 de la tarde - https://us02web.zoom.us/meeting/register/LXoJXa7qTma6KA9LuXX_Sw#/registration Fecha: miércoles 15 de julio de 2026 - Servicio: Gestión Financiera - Análisis de estados financieros aplicados - Horario: 8:00 de la mañana hasta las 10:00 de la mañana - Enlace: https://us02web.zoom.us/meeting/register/_R7Iyjp0T1aNk08mc8nD8Q#/registration

miércoles 15 de julio de 2026 - Gestión Financiera - Análisis de estados financieros aplicados - 8:00 de la mañana hasta las 10:00 de la mañana - https://us02web.zoom.us/meeting/register/_R7Iyjp0T1aNk08mc8nD8Q#/registration Fecha: viernes 17 de julio de 2026 - Servicio: Gestión Financiera - Modelación de costos y punto de equilibrio - Horario: 8:00 de la mañana hasta las 10:00 de la mañana - Enlace: https://us02web.zoom.us/meeting/register/AiYD8uDMTbqnNCVtTWkKvQ#/registration

viernes 17 de julio de 2026 - Gestión Financiera - Modelación de costos y punto de equilibrio - 8:00 de la mañana hasta las 10:00 de la mañana - https://us02web.zoom.us/meeting/register/AiYD8uDMTbqnNCVtTWkKvQ#/registration Fecha: viernes 17 de julio de 2026 - Servicio: Gestión Financiera - Estructuración de costos y precios - Horario: 1:00 de la tarde hasta las 5:00 de la tarde - Enlace: https://us02web.zoom.us/meeting/register/l2OjOfbAT5OHa1CT6Lu3AQ#/registration

viernes 17 de julio de 2026 - Gestión Financiera - Estructuración de costos y precios - 1:00 de la tarde hasta las 5:00 de la tarde - https://us02web.zoom.us/meeting/register/l2OjOfbAT5OHa1CT6Lu3AQ#/registration Fecha: miércoles 22 de julio de 2026 - Servicio: Gestión Financiera - Proyección de flujo de caja - Horario: 8:00 de la mañana hasta las 10:00 de la mañana - Enlace: https://us02web.zoom.us/meeting/register/XM0_JF5_TxmfQv71id3zPQ#/registration

miércoles 22 de julio de 2026 - Gestión Financiera - Proyección de flujo de caja - 8:00 de la mañana hasta las 10:00 de la mañana - https://us02web.zoom.us/meeting/register/XM0_JF5_TxmfQv71id3zPQ#/registration Fecha: miércoles 22 de julio de 2026 - Servicio: Gestión Financiera - Gestión del flujo de caja y capital de trabajo - Horario: 1:00 de la tarde hasta las 5:00 de la tarde - Enlace: https://us02web.zoom.us/meeting/register/PlScOgI1QbmTxAIeSbNMew#/registration

miércoles 22 de julio de 2026 - Gestión Financiera - Gestión del flujo de caja y capital de trabajo - 1:00 de la tarde hasta las 5:00 de la tarde - https://us02web.zoom.us/meeting/register/PlScOgI1QbmTxAIeSbNMew#/registration Fecha: viernes 24 de julio de 2026 - Servicio: Gestión Financiera - Ruta para acceder a financiamiento - Horario: 8:00 de la mañana hasta las 10:00 de la mañana - Enlace: https://us02web.zoom.us/meeting/register/4l48f2ijR9GaNkU8iDIKDQ#/registration

viernes 24 de julio de 2026 - Gestión Financiera - Ruta para acceder a financiamiento - 8:00 de la mañana hasta las 10:00 de la mañana - https://us02web.zoom.us/meeting/register/4l48f2ijR9GaNkU8iDIKDQ#/registration Fecha: viernes 24 de julio de 2026 - Servicio: Gestión Financiera - Finanzas para el crecimiento y acceso a financiamiento - Horario: 1:00 de la tarde hasta las 5:00 de la tarde - Enlace: https://us02web.zoom.us/meeting/register/A5bnymuQQsmdD67xE7JBpw#/registration

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¿Qué se podrá aprender en talleres gratuitos de gestión financiera y financiamiento de empresa ofrecidos por la Cámara de Comercio de Bogotá?

De acuerdo al portal web, estos son los conocimientos que los aplicantes podrán aprender:

Entender tus estados financieros ( resultados, balance y flujo de caja ) para tomar mejores decisiones.

) para tomar mejores decisiones. Definir costos, calcular tu punto de equilibrio y estructurar precios estratégicos.

Proyectar tu flujo de caja y optimizar la liquidez de tu empresa.

Evaluar inversiones con herramientas como TIR y VPN y prepararte para acceder a financiación.

y prepararte para acceder a financiación. Recibirás asesorías grupales donde podrás:

Analizar casos reales y detectar oportunidades de mejora.

Construir modelo de costos y simular escenarios.

Elaborar proyección trimestral con supuestos y escenarios.

Construcción del checklist y simulación de presentación.

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