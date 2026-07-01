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01 jul 2026 Actualizado 18:26

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Bogotá ofrece talleres GRATIS de gestión financiera y financiamiento de empresa: así puede aplicar

De acuerdo a la Cámara de Comercio de Bogotá, estos talleres serán llevados a cabo virtualmente, teniendo como base una ruta práctica donde los aprendices tendrán la posibilidad de aprender diferentes cosas del sector comercial.

Imagen de referencia, foto Gettyimages y Canva.

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Cristian D Beltrán

Bogotá
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Si usted es propietario de un negocio en la ciudad o cuenta con un emprendimiento, sin importar que sea pequeño, mediano o micro, y quiere aprender cómo gestionar financieramente un establecimiento, no se preocupe, ya que la Alcaldía Mayor de Bogotá habilitará una serie de talleres, los mismos que serán coordinados por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB).

Dicha oferta educacional es totalmente gratuita y va dirigida a dueños de negocios, emprendedores o gerentes de empresas de la ciudad y será desarrollada durante todo el mes de julio de 2026.

De acuerdo a la institución privada, estos talleres serán llevados a cabo virtualmente, teniendo como base una ruta práctica donde los aprendices tendrán la posibilidad de aprender sobre sus números, identificar oportunidades y mejorar la productividad de un negocio con herramientas aplicables desde el día uno.

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¿Cómo aplicar a los talleres gratuitos de gestión financiera y financiamiento de empresa ofrecidos por la Cámara de Comercio de Bogotá?

De acuerdo a la información oficial, los cursos estarán programados para llevarse a cabo en diferentes días vía Zoom, los mismos que son de inscripción gratuita.

Aquí le compartiremos la programación y sus respectivos enlaces de aplicación:

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¿Qué se podrá aprender en talleres gratuitos de gestión financiera y financiamiento de empresa ofrecidos por la Cámara de Comercio de Bogotá?

De acuerdo al portal web, estos son los conocimientos que los aplicantes podrán aprender:

  • Entender tus estados financieros (resultados, balance y flujo de caja) para tomar mejores decisiones.
  • Definir costos, calcular tu punto de equilibrio y estructurar precios estratégicos.
  • Proyectar tu flujo de caja y optimizar la liquidez de tu empresa.
  • Evaluar inversiones con herramientas como TIR y VPN y prepararte para acceder a financiación.
  • Recibirás asesorías grupales donde podrás:
  • Analizar casos reales y detectar oportunidades de mejora.
  • Construir modelo de costos y simular escenarios.
  • Elaborar proyección trimestral con supuestos y escenarios.
  • Construcción del checklist y simulación de presentación.

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