Avanza la matrícula en la I.E. Fundación Pies Descalzos Tibú - Catatumbo. / Foto: Cortesía Fundación Pies Descalzos.

Norte de Santander

Desde el pasado mes de marzo se iniciaron las clases en la Institución Educativa Fundación Pies Descalzos Tibú - Catatumbo, un espacio educativo impulsado por la barranquillera Shakira en esta región nortesantandereana y que espera recibir a cerca de mil estudiantes de todas las edades.

En entrevista con Caracol Radio, la directora de proyectos de la Fundación Pies Descalzos, Carolina Quiroga, explicó que el colegio continúa en la etapa de consolidación de matrícula, resaltando hay cerca del 70% de cupo disponible.

“Pies Descalzos está en proceso de consolidación de la matrícula educativa. Estamos en estos momentos con una cobertura del 30% del total de la matrícula y trabajando, dándole vida, dinamizándose con los niños y las niñas que ya están allí matriculados”, señaló.

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Actualmente las directivas de este centro educativo trabajan para consolidar la totalidad de la matrícula en la región, en este espacio que fue diseñado para atender a cerca de mil estudiantes.

“Las expectativas que nosotros tenemos es que el colegio logre efectivamente completar toda la población. Estamos hablando de aproximadamente mil estudiantes que puedan configurar esta comunidad educativa y que podamos avanzar haciendo la implementación de todos los proyectos que tenemos acorde a nuestro modelo de acción”, afirmó.

Así mismo resaltó que en la actualidad se trabaja con la comunidad educativa para fortalecer el modelo de enseñanza para esta región.

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“Tenemos muchas ideas, mucho trabajo colaborativo con la comunidad docente, con el rector del establecimiento educativo y con el equipo de la Fundación Pies Descalzos que está in situ, en el territorio, haciendo implementación de diversas iniciativas”, agregó.

Parque Pedagógico, Ecológico y Cultural

Durante la entrevista, Carolina Quiroga resaltó el compromiso que ha tenido Shakira con las comunidades más vulnerables del país, al brindar espacios educativos a la vanguardia.

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“Creo que ha sido una apuesta histórica de ella, de la Fundación Pies Descalzos, trabajar con comunidades en condición de vulnerabilidad, creando capacidades, desarrollando y fortaleciendo capacidades de las comunidades a las que llegamos. Así que el Catatumbo no es la excepción y seguramente que en Tibú vamos a tener egresados maravillosos”, expresó.

La Institución Educativa Fundación Pies Descalzos Tibú - Catatumbo es un megaproyecto de más de 6.200 m², concebido como un Parque Pedagógico, Ecológico y Cultural, con 34 aulas, laboratorios de física y química, biblioteca, sala de bilingüismo, aula de tecnología, aula múltiple-comedor, talleres de artes y música, y espacios deportivos.