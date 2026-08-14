Alcalde de Ocaña, Norte de Santander, exige sanciones por incendios provocados

Incendio forestal en Ocaña, Norte de Santander, ya supera las 400 hectáreas. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

En medio del incendio forestal ocurrido en las últimas horas en la zona rural de Ocaña y que consumió 1.000 hectáreas, el alcalde Emiro Cañizares pidió sanciones contundentes contra quienes realizan quemas que terminan saliéndose de control.

El mandatario aseguró que las condiciones actuales de sequía y altas temperaturas hacen aún más peligroso este tipo de prácticas y sostuvo que las autoridades ambientales ya tendrían identificadas a algunas de las personas responsables.

“Estos incendios son provocados todos. Son provocados por una insistencia de algunas personas en querer hacer supuestamente quemas controladas, que nunca son controladas”, afirmó Cañizares.

El alcalde advirtió que en las actuales condiciones no debería realizarse ningún tipo de quema, debido a la falta de lluvias y a las altas temperaturas que se registran en el municipio.

“En este momento no se debe usar ningún tipo de quema, porque la temperatura que hay. Aquí no ha llovido hace seis meses”, señaló.

Cañizares reclamó que las investigaciones avancen y que quienes sean encontrados responsables reciban sanciones ejemplares, teniendo en cuenta las consecuencias ambientales, económicas y operativas que dejan estas emergencias.

“Aquí debería haber cárcel para quienes generen incendios que terminan afectando la propiedad privada, acabando con bienes públicos y generando un desgaste institucional tremendo”, sostuvo.

El mandatario aseguró que la capacidad de respuesta de los organismos de socorro ya está al límite, debido a la cantidad de incendios que han tenido que atender durante los últimos meses.

“Las capacidades ya han sido superadas. Hay un cansancio”, manifestó.

La administración municipal insiste en la necesidad de identificar y sancionar a quienes originen este tipo de emergencias.

“Realmente hay que aplicar la norma con todo el peso de la ley. Nosotros pedimos sanciones ejemplares de manera rápida”, enfatizó Cañizares.