Señalamientos ponen en alerta a personeros del Catatumbo

Norte de Santander.

Los señalamientos contra funcionarios del Ministerio Público generan preocupación entre los personeros del Catatumbo.

La situación más reciente corresponde al personero de El Tarra, Jerson Figueroa, quien, según la Asociación de Personeros del Catatumbo, ha sido objeto de señalamientos a través de una página anónima en redes sociales.

Javier Ascanio, presidente de la Asociación de Personeros del Catatumbo y personero de Hacarí, confirmó que ya se adelanta la activación de una ruta institucional para atender la situación del funcionario.

“En este momento pasa por una situación difícil el personero de El Tarra, donde ha sido señalado por una página anónima de la red social y ya se está estableciendo la ruta adecuada e institucional para poder atender el caso del personero de El Tarra”, explicó.

Ascanio aseguró que este tipo de situaciones no son nuevas para los funcionarios que ejercen su labor en esta región.

De acuerdo con el representante de los personeros, desde el inicio de la actual confrontación en el Catatumbo se han presentado señalamientos contra varios funcionarios del Ministerio Público.

“Desde que empezó el conflicto hace ya más de un año y medio, pues se han tenido algunos señalamientos a los personeros del Catatumbo. Hemos hecho las rutas que establecen para poder atender estos casos. Ya hemos estado con cooperación internacional y demás”, señaló.

El presidente de la Asociación defendió el papel que cumplen los personeros en una región donde deben mantener contacto permanente con comunidades afectadas por la violencia, acompañar a líderes sociales y activar rutas de atención y protección.

“Nosotros, como primeros respondientes y que estamos en el territorio, hacemos un trabajo muy racional y apegado a la ley, apegado a ese marco institucional”, afirmó.

Frente a los señalamientos, Ascanio fue enfático en señalar que la labor de los personeros está dirigida a garantizar los derechos de la población, sin distinciones.

“Nosotros estamos en el territorio para defender la vida sin mirar quién y estar al llamado todo el tiempo, al llamado de la comunidad”, sostuvo.

La Asociación de Personeros del Catatumbo mantiene el acompañamiento al personero de El Tarra y analiza las medidas institucionales que correspondan para atender su situación, mientras los funcionarios que permanecen en territorio continúan desarrollando sus labores en medio de las condiciones de seguridad que atraviesa la región.