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14 ago 2026 Actualizado 12:03

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Cúcuta

Rechazo por agresión a varios alférez de tránsito en Cúcuta

Autoridades investigan los hechos

Autoridades rechazan agresión a agentes de tránsito en Cúcuta. / Foto: Alcaldía.

Autoridades rechazan agresión a agentes de tránsito en Cúcuta. / Foto: Alcaldía.

Autoridades rechazan agresión a agentes de tránsito en Cúcuta. / Foto: Alcaldía.
Cúcuta
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Cúcuta

Luego de reactivarse el trabajo de los alférez de tránsito en la ciudad, estos vuelven a ser víctimas de agresiones por parte de infractores de tránsito.

El caso mas reciente se presentó en la zona céntrica de la ciudad, sobre la Avenida cero muy cerca a un centro comercial donde un procedimiento a un motociclista, desató una gresca contra los funcionarios que adelantaban el procedimiento.

La acción terminó en un cruce de golpes que provocó el rechazo de la ciudadanía por los niveles de intolerancia que se están presentando en la ciudad contra los funcionarios públicos.

Esta no es la primera vez que se registra un hecho como este, hace varios meses atrás también se produjo un hecho similar que motivó acciones contra los agresores de los alférez.

La secretaria de tránsito anunció una investigación para tratar de establecer los móviles de lo ocurrido en las calles de la ciudad de Cúcuta.

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