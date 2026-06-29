Táchira coordina ingreso de ayudas desde Colombia tras denuncias por demoras en la frontera

Salieron desde la frontera las primeras toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela. / Foto: Carlos Iván Márquez.

Cúcuta

En el estado Táchira permanecen al menos 12 tractomulas cargadas con ayudas humanitarias enviadas desde Colombia que aún no han podido ingresar al interior de Venezuela, debido a los protocolos establecidos por el Gobierno venezolano para atender la emergencia provocada por los terremotos del pasado 24 de junio.

Ante esta situación, el gobernador de Táchira, Freddy Bernal, informó que ya sostuvo reuniones con las autoridades competentes para agilizar el tránsito de estos insumos y garantizar que lleguen a las zonas más afectadas.

“Nos entramos aquí en la sede de protección civil de San Cristóbal y hemos culminado una reunión de articulación con 10 organismos internacionales del sistema de Naciones Unidas. En ese sentido, hemos afinado los protocolos de ingreso desde la República de Colombia a Venezuela. Hemos afinado los protocolos de movilidad desde el estado Táchira hasta los principales centros de acopio en Caracas, fundamentalmente la Carlota”, resaltó el mandatario tachirense.

Así mismo aseguró que “hasta este momento han salido desde el estado Táchira unas 12 gandolas con contenedores de alimentos, insumos, medicamentos y estamos acoplando aquí y en otros galpones aproximadamente una misma cantidad”.

Resaltó que, por la magnitud del desastre natural, la emergencia continuará por varias semanas y es importante continuar apoyando a las familias damnificadas.

“Decirle a nuestro pueblo que esta contingencia seguramente va a durar varios días y hay que reafirmar el apoyo en forma permanente”.

Añadió que tiene una buena coordinación con organizaciones internacionales, empresarios y autoridades de Norte de Santander, que han ayudado en medio de esta emergencia.

“Hay una perfecta coordinación entre la Cruz Roja Internacional, también la Cruz Roja Alemana, igualmente el sistema de Rotary, el Rotary de San Cristóbal, el Rotary de San Antonio y los diversos Rotary de Colombia. Pero además también hay que señalar la presencia de Caritas y de la Diócesis de San Cristóbal, así como también los comerciantes y la coordinación con el gobernador de Norte Santander, William Villamizar”.

El mandatario regional agradeció el envío de ayuda humanitaria y aseguró que se mantienen las coordinaciones necesarias para facilitar su distribución, en medio de un desastre natural que ha dejado centenares de familias afectadas y enlutadas.