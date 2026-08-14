Un soldado muerto y cuatro heridos en ataque con drones en El Carmen

Asesinado en ataque con drones en El Carmen / Foto Ejército Nacional

Norte de Santander

Un nuevo ataque contra el Ejército Nacional se registró en la región del Catatumbo en Norte de Santander al oriente del país.

La acción violenta de un grupo armado ilegal se produjo contra tropas del Batallón Especial Energético y Vial N° 10 quienes se encontraban desarrollando operaciones en el municipio de El Carmen, al norte del departamento.

Al momento del operativo, las unidades militares fueron atacadas con drones cargados con explosivos que dejaron como saldo un militar muerto y cuatro soldados heridos.

La víctima fue identificada como el Sargento Segundo Yuver Antonio Gutiérrez Torres. Los militares heridos fueron evacuados de la zona y traídos a una clínica privada de la ciudad.

En la zona donde se presentó el hecho delinquen el Ejército de Liberación Nacional, ELN.