Artistas en zona de frontera también se unen para ayudar a los damnificados en Venezuela

Villa del Rosario

En la zona de frontera con Venezuela, la comunidad se ha volcado para reunir ayudas humanitarias y enviarlas al vecino país, después de los dos terremotos presentados el pasado 24 de junio.

Los artistas empíricos hacen lo propio con sus enlaces en San Antonio del Táchira, para aportar su granito de arena, en medio de la emergencia que atraviesa el vecino país.

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Las personas que deseen sumarse a esta iniciativa pueden llevar sus donaciones a la Casa de la Cultura de Villa del Rosario, a partir de este martes 30 de junio a las 8:00 de la mañana. Ahí estará Martha Mora, la artista rosariense que encabeza esta iniciativa en el municipio fronterizo.

Mora aseguró a Caracol Radio que, entre los requerimientos más urgentes para los damnificados en Venezuela están medicamentos; insumos clínicos como guantes, gasas, jeringas y solución salina; además de alimentos no perecederos, leche, pañales y elementos de aseo.

Recordó que cada aporte cuenta y que la solidaridad puede marcar la diferencia para quienes atraviesan esta emergencia.