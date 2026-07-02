Cierran temporalmente un lavadero de carros en Cúcuta por fraude de energía

Cúcuta

Nuevamente Centrales Eléctricas de Norte de Santander grupo EPM dio a conocer el fraude de energía que se estaba presentando en un establecimiento comercial de Cúcuta.

De acuerdo con la electrificadora, “en desarrollo de las acciones para promover el uso legal y seguro de la energía, CENS Grupo EPM, con el acompañamiento de la Policía Nacional, realizó una inspección técnica a un lavadero de vehículos ubicado en la avenida Libertadores con calle 7 del barrio El Colsag de Cúcuta, donde se identificó el uso ilegal del servicio de energía”.

Resaltó la empresa que “durante el proceso, el personal técnico evidenció irregularidades en las conexiones eléctricas lo que dio lugar a que la Policía Nacional realizara la imposición de un comparendo y la suspensión temporal de la actividad económica por tres (3) días calendario, conforme a lo establecido en el artículo 92, numeral 13, del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.

Una situación similar se presentó semanas atrás, donde dos establecimientos comerciales en Cúcuta también fueron suspendidos por fraude de energía, ubicados en cercanía a la Terminal de Transportes de esta ciudad.

“CENS reitera el llamado a la comunidad para hacer un uso legal y responsable de la energía eléctrica y recuerda que la defraudación de fluidos es un delito contemplado en el artículo 256 del Código Penal Colombiano”, concluyó la empresa.