83 familias desplazadas dejan combates entre disidencias Farc y Clan del Golfo en Segovia y Remedios

Segovia, Antioquia

Los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el frente 4 de las disidencias de las Farc en el Nordeste antioqueño deja al menos 83 familias desplazadas y cinco personas muertas en los últimos días de junio.

Los combates se concentran en la vereda Río Bagre, zona rural entre los municipios de Remedios y Segovia, donde los grupos armados ilegales estarían disputándose el control territorial y de economías ilícitas, situación que obligó a las comunidades a abandonar sus viviendas.

“Esa confrontación en este momento hizo desplazar aproximadamente al casco urbano del municipio de Segovia a más de 100 personas. Precisamente estamos en un consejo de justicia transicional para poder atender de manera prioritaria y humanitaria lo que demandan estas comunidades desplazadas”, indicó el secretario de Seguridad de Antioquia, el brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán.

Además, según el reporte oficial, cinco personas murieron durante los enfrentamientos con drones cargados de explosivos registrados el fin de semana. De ellas, cuatro serían integrantes del Clan del Golfo, mientras que la identidad de la quinta víctima aún no ha sido establecida.

Tras un consejo extraordinario de seguridad, las autoridades anunciaron el fortalecimiento de las operaciones militares y policiales en Remedios y Segovia junto con la Gerencia contra el Homicidio, la Policía, el Ejército y la Fiscalía.

Mientras que desde la Alcaldía de Segovia en articulación con la Gobernación de Antioquia iniciaron el apoyo humanitario a los 120 campesinos que llegaron al casco urbano huyendo del fuego cruzado.

Escalada de violencia en el Nordeste de Antioquia

El Nordeste es actualmente la subregión con mayor deterioro de seguridad en Antioquia.

El secretario de Seguridad del departamento informó que la confrontación armada corresponde a la misma escalada de violencia que comenzó a evidenciarse a principios de junio, cuando una facción del frente 4 ingresó a una finca en zona rural de Remedios, secuestró y asesinó a cuatro personas, en un hecho que, según las autoridades, estaría relacionado con retaliaciones contra presuntos colaboradores del Clan del Golfo.

Según las cifras entregadas por la Gobernación de Antioquia, este año se han registrado 116 homicidios en esa zona, frente a 96 ocurridos durante el mismo periodo del año anterior. Los municipios más afectados son Segovia, Remedios y Amalfi.