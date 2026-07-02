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02 jul 2026 Actualizado 01:01

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Medellín

Suspendidas las cirugías generales en el Hospital San Vicente de Paúl de Caldas, Antioquia

La medida se toma por cuenta de la deuda que supera los $800 millones.

Hospital San Vicente de Paúl, Caldas, Antioquia. Foto: Tomada de redes sociales

Hospital San Vicente de Paúl, Caldas, Antioquia. Foto: Tomada de redes sociales

Hospital San Vicente de Paúl, Caldas, Antioquia. Foto: Tomada de redes sociales

Martín Díaz Rubio

Medellín
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Caldas, Antioquia

La situación en el tema de salud sigue siendo compleja en gran parte del país y Antioquia no es ajena a esta problemática, es así como se conoció la decisión tomada por parte del Sindicato de Cirujanos de Colombia, quienes anunciaron que el servicio de Cirugía General dejó de prestarse en la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de Caldas.

Esta decisión, según informaron se toma tras terminar el contrato sindical que tenían con el hospital. La razón principal que expusieron es la situación financiera: el hospital acumula una deuda superior a los $800 millones por servicios ya prestados, con deudas pendientes desde el año 2025.

Según expresaron a través “A pesar de haber intentado dialogar y buscar soluciones, no se recibieron garantías de pago que permitieran seguir operando de forma sostenible”.

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Es importante aclarar que la situación de los pacientes, no serán desamparados. Ya que los cirujanos recalcaron que se seguirá con el seguimiento y las revisiones posquirúrgicas de todas las personas que ya fueron operadas durante el tiempo del contrato. “No se dejará a nadie sin atención en sus controles posteriores”. Sin embargo, hicieron claridad en que no se agendarán ni realizarán nuevas cirugías generales en este hospital.

Agregan que esta medida, busca proteger tanto la sostenibilidad del equipo médico como el cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social. Seguido a esto, lamentaron los inconvenientes que esto pueda generar en la región del Suroeste antioqueño, pero consideran que continuar en estas condiciones no era viable.

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