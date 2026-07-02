Colombia vs. Ghana: Posible nómina de la Selección para el partido por los dieciseisavos de final

Luego del empate frente a Portugal y la clasificación a los dieciseisavos de final, la Selección Colombia ya se prepara para su partido contra Ghana, dirigido por Carlos Queiroz, extécnico de Colombia, buscando un cupo en los octavos de final. El juego está programado para el viernes 3 de julio a partir de las 8:30 p.m., hora colombiana, en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

En el partido contra la selección de Portugal, el técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, realizó cambios en el equipo titular que había jugado los dos primeros partidos de la fase de grupos. En esta ocasión, Daniel Muñoz, goleador de la selección en el torneo, fue sustituido por Santiago Arias; Déiver Machado reemplazó a Johan Mojica y, en la delantera, Jhon Córdoba tomó el lugar de Luis Suárez.

Ahora, ya se habla sobre los jugadores colombianos que estarían en el campo de juego para enfrentar a la selección africana, que en la fase de grupos mostró fortaleza al empatar con Inglaterra y vencer a Panamá, sumando cuatro puntos en el Grupo L.

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Posible nómina Selección Colombia vs. Ghana

No será un partido sencillo para la ‘Tricolor’; durante su participación en el Mundial, Ghana ha demostrado por qué se convirtió en uno de los mejores terceros y por qué se quedó con un cupo en la ronda de 32. Es una selección muy rápida, que logra cerrar espacios defensivamente, neutralizando a los delanteros.

Una buena noticia para el equipo nacional y el entrenador es que los 26 convocados están en buena condición física, no se presentan lesionados y tampoco hay ningún jugador con tarjetas amarillas, por lo que están todos a disposición del juego.

Pensando en las características del rival, similares a las del Congo, se espera que Néstor Lorenzo utilice a los mismos jugadores que fueron titulares durante los primeros dos partidos de la fase de grupo, por lo que se espera que Daniel Muñoz y Johan Mojica vuelvan al once titular.

Hay posibilidades de que haya variación en la posición de delantero centro, pues tanto Luis Suárez como Jhon Córdoba han sumado minutos, pero ninguno ha logrado anotar. Según el último juego frente a Portugal, se esperaría que el jugador del Krasnodar de Rusia mantenga la posición.

Así formaría la Selección Colombia:

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojíca; Gustavo Puerta Jefferson Lerma; James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Arias; Jhon Córdoba.

Formación de Ghana

Ghana: Benjamin Asare; Gideon Mensah, Derrick Luckassen, Jonas Adjetey, Marvin Senaya; Kwasi Sibo, Thomas Partey, Elisha Owusu; Kamal Deen Sulemana, Jordan Ayew, Antoine Semenyo. DT: Carlos Queiroz.

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