Los Ghetto Kids enviaron un mensaje a Colombia tras el terremoto: “Estamos con ustedes”

Los Triplets Ghetto Kids, los pequeños bailarines que se robaron el show en la final de la Copa Mundial de la FIFA, enviaron un mensaje de solidaridad a Colombia desde Uganda, dos días después del terremoto de magnitud 7,4 que el 10 de agosto sacudió el occidente del país y que ya deja más de 250 muertos, según cifras actualizadas.

El grupo compartió un video en su cuenta de Instagram en el que ocho de sus integrantes se turnaron para enviar fuerza a las familias afectadas. “Vimos las noticias”, dijeron. “Estamos orando por ustedes. Esto también pasará. Los amamos. Estamos con ustedes”.

El vínculo entre estos bailarines ugandeses y el público colombiano se forjó en el espectáculo de medio tiempo del estadio MetLife de Nueva Jersey, el 19 de julio, donde acompañaron a Shakira en la interpretación de “Dai Dai”, el himno oficial del torneo.

Tras esa presentación, compartieron escenario en uno de los conciertos de la artista en Estados Unidos y fueron invitados a su mansión en Miami, donde pasaron varios días con ella. Allí, los ocho bailarines —Ivan, Ricky, Joseph, Brighton, Kesha, Jojo, Ciara y Ketra— conocieron el mar por primera vez en sus vidas, ya que Uganda no tiene salida al océano.

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El grupo fue fundado en 2014 por el coreógrafo ugandés Dauda Kavuma en el barrio de Katwe, en Kampala, y saltó a la fama ese mismo año con un video viral junto al músico Eddy Kenzo. Desde entonces se ha presentado en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y ganó el Botón Dorado de Britain’s Got Talent en 2023.

El sismo que motivó su mensaje de apoyo se registró el lunes 10 de agosto a las 7:34 a. m., con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y fue catalogado por el Servicio Geológico Colombiano como el más fuerte registrado en el país en lo que va del siglo XXI.