Así funcionará la nueva rotación del pico y placa en Bucaramanga: fecha y multas// Crédito: Getty Images

La dirección de tránsito de Bucaramanga confirmó que la ciudad tendrá una nueva rotación del pico y placa, este se convertiría en el tercer cambio del año y entrará en vigencia inmediatamente, es decir, no habrá semana pedagógica, sino que se impondrán sanciones inmediatamente.

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¿Desde cuándo inicia la nueva rotación del pico y placa?

La nueva rotación del pico y placa entrará en vigencia desde el próximo lunes 06 de julio de 2026 y estará vigente hasta el mes de septiembre.

¿Cómo será la nueva rotación?

La nueva rotación del pico y placa en Bucaramanga se aplicará de la siguiente manera:

Lunes: placas terminadas en 7 y 8.

placas terminadas en 7 y 8. Martes: placas terminadas en 9 y 0.

placas terminadas en 9 y 0. Miércoles: placas terminadas en 1 y 2.

placas terminadas en 1 y 2. Jueves: placas terminadas en 3 y 4.

placas terminadas en 3 y 4. Viernes: placas terminadas en 5 y 6.

Rotación fines de semana:

De otra parte, también habrá cambios en la rotación para los sábados comenzando desde el próximo 11 de julio para las placas terminadas en 3 y 4; el 18, para los dígitos 5 y 6 y el 25 de julio para las matrículas que finalicen en 7 y 8. La rotación continuará de forma sucesiva durante los siguientes sábados.

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Horarios:

Los horarios del pico y placa se mantienen sin cambios: de lunes a viernes la medida regirá entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m., mientras que los sábados aplicará de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Recomendaciones por parte de las autoridades:

“Acate las recomendaciones, identifique la rotación que viene y de esa forma se ahorrarán esos gastos innecesarios de comparendo de patio y de grúa, en dado caso incurra en la infracción de tránsito de salir el día de Pico y Placa”, indicó Jahir Manrique, director de tránsito de Bucaramanga.

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Multas por incumplir con el pico y placa en Bucaramanga:

En Bucaramanga, incumplir la medida de pico y placa significa una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que quiere decir, $711.750 pesos, además el vehículo será inmovilizado, generando costos extra por grúa y parqueadero.

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