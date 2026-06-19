Activan medidas de preparación ante la llegada del fenómeno de El Niño al departamento de Córdoba
Las medidas estarían direccionadas a enfrentar situaciones como incremento de temperaturas, disminución de lluvias y un posible riesgo de desabastecimiento de agua en los próximos meses.
Montería
La Dirección Técnica Ambiental y de Gestión del Riesgo de Córdoba anunció que activó un plan de preparación y alistamiento en los 30 municipios del departamento ante la llegada oficial de condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, confirmadas por el IDEAM y el Gobierno Nacional.
Según lo informado, las medidas estarían direccionadas a enfrentar situaciones como incremento de temperaturas, disminución de lluvias y un posible riesgo de desabastecimiento de agua en los próximos meses.
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De acuerdo con los pronósticos, “se espera un incremento importante en las temperaturas, la propensión a incendios forestales y algunos episodios de sequía en áreas susceptibles a esta condición, afectando principalmente los meses de julio, agosto y parte de septiembre”, detallaron las autoridades.
A través de la Circular Informativa 35-2026, la Gobernación de Córdoba hizo el llamado a alcaldes y coordinadores municipales de gestión del riesgo a implementar medidas de preparación, entre las que resaltan la activación permanente de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) para el seguimiento de las condiciones climáticas.
“Frente a la llegada de El Niño, nos estamos anticipando para responder oportunamente. Estamos actuando desde ya, fortaleciendo la prevención en cada municipio para proteger el agua, la salud y los medios de vida de nuestra gente. Es importante precisar que la llegada de El Niño no implica la ausencia total de lluvias, sino una alteración o un debilitamiento del ciclo anual de precipitaciones”, señaló Lina Benavides, de la Dirección de Gestión del Riesgo Departamental.
“Además, la implementación de campañas de uso eficiente y ahorro del agua dirigidas a la comunidad y a los sectores productivos. También el refuerzo en la vigilancia y control de incendios forestales, especialmente en zonas rurales con antecedentes de quemas”, agregó.
Córdoba ha venido enfrentando fenómenos de variabilidad climática: ha experimentado sensaciones térmicas que han alcanzado los 46°C e intensas lluvias que mantienen el monitoreo constante en los ríos Sinú, San Jorge y Canalete.
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Claudia Hernández
Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...