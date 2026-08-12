Rod Stewart cancela su gira de despedida tras una intervención cardíaca

Rod Stewart canceló todas las fechas pendientes de su gira norteamericana de despedida después de someterse a un procedimiento de colocación de un stent coronario, según confirmó su equipo este martes en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.

La intervención, descrita como de rutina, se produjo días después de que el cantante británico terminara de forma abrupta su presentación del 9 de agosto en Ohio, alegando entonces un procedimiento médico imprevisto pero menor.

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El comunicado precisó que los médicos están satisfechos con su recuperación y que Stewart se encuentra bien y ha retomado sus actividades diarias normales.

Entre las fechas canceladas están una presentación en Kansas City, una residencia de seis noches en el Colosseum at Caesars Palace de Las Vegas, fechas en Minnesota, Illinois y Colorado, y una serie de conciertos en México previstos entre el 9 y el 13 de septiembre. Sus dos presentaciones en Colorado programadas para 2027 continúan vigentes.