Horóscopo de HOY 1 de julio del Profesor Salomón: Leo y Tauro las cosas van a cambiar próximamente

El profesor Salomón, quien es experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este miércoles, 1 de julio.

Según el tarotista, todos los nacidos en esta fecha son personas que vinieron a este mundo a ser líderes, ya que cuentan con una gran capacidad de organizar asuntos y otras personas. El número de todos los cumpleañeros para el día de hoy es el 3528.

Salomón también recomienda para todos los cumpleañeros soplar canela en la puerta de su casa, así mismo poner dicho elemento dentro de los zapatos, esto con el fin de llamar la sabiduría, la paz y la prosperidad.

Le puede interesar: Ya no podrá pedir el Día de la Familia en las empresas: tenga en cuenta estas fechas clave en julio

Recomendaciones del día según el Profesor Salomón

El color es el vino tinto.

El número es el 1459.

La fruta es la mandarina.

Poner canela en polvo dentro de los zapatos y en la puerta de la casa.

El código sagrado es el 8916.

También le puede interesar: Alcaldía de Cali abre nueva convocatoria de ‘Mi Cali Beca’ para acceder a la educación superior

Horóscopo de hoy

Aries

Puede que las cosas por estos días no salgan como se imagina, como quiere, pero ante estos cambios inesperados y posibles frustraciones, lo mejor siempre será mantener la calma. Según el Profesor Salomón, se debe aprender a aceptar este tipo de situaciones y saber controlar las reacciones que se tiene sobre ellas.

Para lograr el anterior objetivo, llegarán personas que lo ayudarán justamente a encontrar esa calma, así que la recomendación es que sea paciente, porque todo pasa, aunque esto se tome un cierto tiempo.

En temas de salud, el astrólogo recomienda tener cuidado con su estómago y con las molestias que podría sentir en esa zona abdominal. No minimice los dolores y, ante cualquier señal, consulte con un profesional.

Número: 4450

Tauro

De acuerdo al profesor Salomón, este será un mes fantástico, un tiempo donde el goce y la tranquilidad serán protagonistas. Sin importar la razón que sea, lo fundamental es que lo sepa aprovechar, pero no solo usted; también estos logros pueden ser más agradables si los celebra en compañía.

Número: 2552

Géminis

Para el comienzo de este mes deberá enfocarse en mejorar los vínculos con su familia, ya que las cartas han determinado que este aspecto puede que esté últimamente descuidado.

A él también le anuncian la llegada de una estabilidad económica muy buena, de la cual deberá sacar provecho, medir gastos y sobre todo saber ahorra.

Número: 7490

Cáncer

De acuerdo con las cartas, usted va a gozar de una muy buena estabilidad que le permitirá explorar diferentes aspectos de su entorno; por ello, debe ser un tiempo al cual le debe sacar mucho provecho.

Número: 3851

Leo

Varias cosas en su vida van a estar mejorando; sin embargo, algo en lo que sí deberá trabajar es en el ámbito económico. La recomendación del Profesor Salomón es que trate de buscar un punto de equilibrio; para ello deberá analizar muy bien las compras o inversiones que hará. Trate que siempre prime la intención de buscar un punto de equilibrio en sus finanzas.

Algunas personas de este signo también van a estar buscando hacer un viaje. Si la oportunidad se abre, no dude en aprovecharla, pues podría traerle grandes sorpresas para su vida.

Número: 2345

Virgo

Este mes para usted estará lleno de diferentes bendiciones, donde podrá disfrutar del éxito de muchas cosas en las que tal vez ha venido trabajando desde hace un buen tiempo. Eso sí, no será solo una época marcada solo por el festejo; en cambio, deberá sacarle provecho a esta temporada de prosperidad para llevar a cabo algún proyecto o emprendimiento.

Número: 3344

Puede leer: Mundial: Mbappé, Haaland y Quiñones lideran la clasificación a octavos de Francia, Noruega y México

Libra

De acuerdo a las cartas, el mes de julio va a estar caracterizado por fuertes movimientos en el apartado laboral, especialmente resaltando los cambios, bien sea tener un nuevo cargo o inclusive un nuevo empleo.

Número: 5913

Escorpio

Según los astros, algunos temas relacionados con documentos puedan que tengan solución próximamente; eso sí, se le recomienda que le preste mayor atención a las personas envidiosas.

Es mejor que no cuente lo que hace ni mucho menos los proyectos que ha venido desarrollando o que aún tenga en mente.

Número: 8509

Sagitario

Por estos días, habrá algo importante que deberá conversar con alguien de su trabajo, ya sea para arreglar, dialogar, concretar o mediar una situación que estaba pendiente por tocar. En cualquier caso, se presentará la oportunidad de hacerlo, así que aprovéchela.

Número: 1809

Capricornio

El Profesor Salomón señala que en las cartas se observan tristezas, engaños y traiciones en el amor, que podrían venir de parte suya o de parte de su pareja. En cualquier caso, es importante que revise su relación, ya sea para arreglar, equilibrar o mejorar su parte emocional. Busque hacer un balance con la otra persona y dialoguen sobre las debilidades y sobre lo que el otro siente.

Las personas de este signo que quieren iniciar un negocio, háganlo, porque esto podría traerles grandes oportunidades y podría ser un gran momento para hacerlo.

Número: 5860

Acuario

De acuerdo al tarotista, se pueden presentar muchos ajustes en su vida, sea a nivel económico, social o de salud; es más, si desea iniciar un proyecto, podría contar con muy buenas perspectivas.

Lo único que sí debiera prestarle más atención es su parte del amor, ya que tal vez no ha estado muy bien del todo; tómense el tiempo para poder revisar qué. no esta en orden.

Número: 0495

Piscis

Sí ha pasado algunas dificultades por algunos problemas en el partido laboral; no se preocupe más, ya que las cartas le pronostican la llegada de mucho movimiento en cuestión de trabajo para este mes de julio.

Número: 6833

También puede leer: ¿Qué implicaciones tendría para Colombia la posible desobediencia civil pacífica de Cepeda? Análisis

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: