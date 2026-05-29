Presidente Petro fortaleció la Reforma Agraria con entrega masiva de tierras en el caribe

Durante su visita a Cartagena, el presidente Gustavo Petro lideró una jornada de entregas y formalización de tierras que permite seguir avanzando en la dignificación de la vida de la campesina y de las comunidades étnicas en Bolívar.

Más de 1.000 familias campesinas recibieron un total de 685 hectáreas ubicadas en los municipios de El Carmen de Bolívar, San Jacinto, El Guamo, El Peñón, Calamar y Zambrano. Se trata de comunidades que han resistido los impactos del conflicto armado en sus territorios y que, pese a décadas de violencia y despojo, han mantenido vivo el trabajo del campo con resiliencia y arraigo.

“Yo los convoco a que no solo miremos si pudimos o no hacer una reforma agraria. La pudimos hacer y no murió nadie en el intento. Le demostramos al mundo —que había hecho reformas agrarias inmensas, radicales, en Estados Unidos, Europa, China, Rusia, a partir de millones de muertos, de guerras y de revoluciones— que este gobierno podía ofrecerle al pueblo campesino la tierra fértil sin derramar una gota de sangre”, enfatizó el presidente.

De otro lado, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, entregó títulos que formalizan 230 hectáreas y se suman a 1.195 hectáreas tituladas en los municipios de El Carmen de Bolívar, San Jacinto, Córdoba y Morales.

Esto garantiza seguridad jurídica sobre la tierra y fortalece las posibilidades de acceso a créditos, proyectos productivos e inversión rural para las comunidades campesinas beneficiarias.

“Estamos en Bolívar haciendo lo que sabemos hacer: cumpliéndoles al campesinado y a las comunidades étnicas con estas entregas y formalizaciones de tierras. Estamos en este departamento, desde Cartagena, haciendo lo que nos caracteriza: dando pasos de gigante con la Reforma Agraria, poniéndola al servicio de campesinas y campesinos, que son quienes sí aprovechan la tierra para sembrar alimento y vida”, remarcó el director Juan Felipe Harman.

En el desarrollo de esta jornada también fueron entregados títulos de propiedad a 44 entidades de derecho público, como escuelas rurales, puestos de salud y espacios comunitarios ubicados en municipios como Mahates, María La Baja, Barranco de Loba, Margarita y El Carmen de Bolívar.

Esta acción permitirá fortalecer la infraestructura social, garantizar mayor estabilidad jurídica para bienes fundamentales y mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales.

Como parte del reconocimiento a las comunidades étnicas del departamento, el Gobierno nacional también entregó el título colectivo al consejo comunitario de Calamar, Bolívar, sobre 79 hectáreas, beneficiando así a 1.884 personas pertenecientes a 590 familias afrodescendientes que continúan defendiendo el territorio, la identidad cultural y los procesos organizativos en la región.